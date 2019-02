Dostavljao je pizze, a sad ima Oscara: Čudni putevi Ramijevi

And the Oscar goes to... Izgovarali su voditelji, a uzbuđenje u Ramiju Maleku (38) je kipjelo. U samo nekoliko godina postao je jedan od najtraženijih glumaca u Hollywoodu, a malo je nedostajalo da ne uspije u ovom okrutnom poslu...

Foto: Twitter

Rami je rođen 1981. od egipatsko - grčkih roditelja u Los Angelesu. U mladosti se u njegovu domu pričao arapski pa je to bio prvi jezik kojeg je naučio. Ima brata blizanca Samija, a tu situaciju je dvojac znao iskoristiti. Naime, u školi je Rami izlazio na ispite kao svoj brat i uspješno ih prolazio. Međutim, po vlastitom priznanju, u djetinjstvu nije bio pretjerano sretan.

Foto: Twitter

- Ja sam Egipćanin. Oduvijek se tako osjećam. Volim egipatsku muziku i njihovu hranu. Zbog toga sam se teže prilagođavao u djetinjstvu. Tek u srednjoj školi smogao sam snage reći svima da već deset godina krivo izgovaraju moje ime. Zato sam i ušao u svijet glume, gdje sam kroz uloge razvijao sebe - rekao je jednom prilikom Rami. Ali daleko je on tad bio još od glumca. Neko vrijeme dostavljao je pizze i spravljao falafel sendviče i sanjao o glumačkoj karijeri.

Foto: promo

Uskoro su počele prve uloge, ali većinom je bio u petom planu. No i u to malo vremena što je imao na ekranu uspio je dobro iskoristiti, pa su uskoro počele uloge u 'jačim' naslovima. Najčešće su to bile, pa ajmo to tako reći, bizarnije uloge.

U 'Noć u Muzeju' glumio je faranoa Ahkmenraha, a u 'Sumraku' je igrao egipatskog vampira Benjamina.

Glumio je i u epizodi '24', i to bombaša samoubojicu.

Foto: promo

Ali onda je veliki talent u njemu prepoznao Tom Hanks i uzeo ga je pod svoje. Nakon što je sjajno glumio u mini seriji o drugom svjetskom ratu 'The Pacific', Hanks ga je angažirao i za svoj film 'Larry Crowne'. Iako mu je sjajno išlo u to vrijeme, Rami je bio blizu pucanja... Iscrpljen zbog zgusnutog kalendara otišao je živjeti u Argentinu i pritajio se. A onda se vratio još jači.

Uslijedila je njegova najbolja uloga dotad u seriji 'Mr. Robot', koja kao da je stvorena za njega. Tvorac serije Sam Esmail na audicije je primio više od 100 glumaca i bio je toliko razočaran da je htio ponovno napisati ulogu nestabilnog hakera Elliota Aldersona. No onda mu je u ruke došla Ramijeva snimka... U tri sezona emitiranja dvojac je seriji osigurao 18 nagrada, a Ramiju zvjezdanu slavu.

Foto: promo

I onda je dobio ulogu zbog koje je osvojio Oscara. Postao je, i to doslovno, Freddie Mercury. Odmah nakon angažmana odselio je u London i zaposlio je učitelja za dijalekt i učitelja za ples. No to je bio samo početak. Uskoro je krenuo na satove pjevanja i sviranja glasovira. Cijeli dan je živio kao Freddie.

Foto: promo

- Ponekad bih se toliko udubio u sve da bih zaboravio da je to Rami, a ne Freddie - priznao je gitarist Queena Brian May.

A i sam Malek znao je koga je, i koliko dobro odglumio:

- Ovo je uloga koju ne mogu nadmašiti. Mi glumci uvijek tražimo iduću veliku ulogu, a ja sam, čini se, imao tu sreću daj je nađem. Volim misliti kako za mene ima još velikih uloga, i sigurno ima, ali sumnjam da će do kraja mojeg života naići nešto ovako veliko...

U govoru nakon primanja nagrade zahvalio se svima:

- O Bože. Mama mi je tu negdje. Volim te mama. Volim vas sve. Tata mi nije doživio ovo, ali znam da me gleda od gore. Tako sam zahvalan svima, svima koji su mi pomogli da dođem ovdje. Svima koji su kockali kad su me zapošljavali. Hvala svima, nisam očiti izbor, ali, eto uspjelo je. Hvala Queenu, hvala vam što ste mi dopustili da budem dio vašeg nasljedstva. Zauvijek sam vam dužan.

Foto: promo

Iako je javnost o tome već neko vrijeme šuškala, glumac je nedavno konačno potvrdio da je u vezi s trinaest godina mlađom kolegicom Lucy Boynton.