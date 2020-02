Doug (50) oženio djevojku (16) pa si uništio karijeru: Žao mi je

Holivudski glumac i zvijezda filma 'Zelena milja', Doug Hutchison (59) za strane medije odlučio je progovoriti o braku koji je sklopio s maloljetnom Courtney Stodden (25), kojoj je tada bilo 16, a njemu 50 godina.

Vjenčali su se 2011. u Las Vegasu, a brak je i nedavno službeno okončan, a Doug danas tvrdi kako mu je takva ljubavna situacija uništila glumačku karijeru. Nakon vjenčanja par je više puta prekidao pa se mirio, no razvod je finaliziran u siječnju ove godine.

Doug je otkrio da će 10. ožujka izdati memoare pod naslovom 'Flushing Hollywood: Fake News, Fake Boobs' u kojima će prikazati svoju istinu o usponu i padu u Hollywoodu, o zvijezdama koje susreo na tom putu, kao i o braku s Courtney.

- Što se tiče mog braka s Courtney, preuzimam potpunu odgovornost. Ona je imala 16 godina, ja sam imao 50 godina, i znao sam da će ljudi zbog toga okretati leđa, ali nisam shvatio koliki će biti konačni utjecaj tog braka. Nisam shvatio da će me zbog braka s Courtney menadžer napustiti, nisam znao da će me agent napustiti. Našao sam se na crnoj listi svih redatelja. Pucao sam u glavu vlastite karijere zbog ljubavi. Uz to izgubio obitelj i prijatelje. Sada nemam što izgubiti, ali mogu reći istinu - objasnio je Doug u svom intervjuu za Fox News.

Iako je prošao brojne nedaće zbog svoje odluke dodao je i da ne žali zbog braka jer ne vjeruje u žaljenja u životu te da je svaku odluku koju je donio donio s razlogom. Courtney su strani mediji nedavno pitali smeta li joj što je ljudi gledaju samo kao seksualni objekt, komentirala je da se nimalo ne srami svog izgleda.

- Samouvjerena sam i sretna. Mislim da je samo to važno - rekla je plavuša koja je stavila implantate u grudi i povećala usnice. Iako je tek 'friško' razvedena, ne krije da joj se veoma sviđa glumac John Stamos (56).

