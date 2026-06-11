Dr. House sanjao je o nastupu na Olimpijskim igrama, no onda se zaljubio u glumu i glazbu

James Hugh Calum Laurie rođen je 11. lipnja 1959. godine kao najmlađi sin liječnika opće prakse i bivšeg olimpijskog prvaka u veslanju Williama Laurieja te njegove supruge Patricije. Odrastao je u Oxfordu zajedno s bratom i dvjema sestrama, a od malih je nogu pohađao neka od najuglednijih britanskih obrazovnih ustanova. Prvo je završio pripremnu školu Dragon u Oxfordu, a potom nastavio školovanje na prestižnom Etonu.

Godine 1978. upisao je studij arheologije i antropologije na Selwyn Collegeu na Sveučilištu Cambridge. Ondje je, poput svojega oca, ozbiljno trenirao veslanje i sanjao o nastupu na Olimpijskim igrama. Međutim, zdravstveni problemi prisilili su ga da odustane od sportske karijere još tijekom studija.

Prekretnica u njegovu životu dogodila se kada se pridružio poznatom Cambridge Footlightsu, kazališno-komičarskom društvu koje je iznjedrilo brojne legende britanske komedije, uključujući Johna Cleesea, Erica Idlea i Grahama Chapmana iz Monty Pythona. Upravo ondje upoznao je Stephena Fryja, budućeg dugogodišnjeg prijatelja i kreativnog partnera, s kojim ga je upoznala tadašnja djevojka Emma Thompson, koja mu je ostala bliska prijateljica i nakon prekida njihove veze.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Nakon završetka studija uslijedio je uspon na britanskoj televizijskoj sceni. Duo Fry i Laurie stekao je veliku popularnost humorističnom emisijom "A Bit of Fry & Laurie", a potom i serijom "Jeeves and Wooster". Publika ga je zavoljela i kroz nezaboravne nastupe u kultnoj seriji "Blackadder", dok je tijekom devedesetih ostvario zapažene filmske uloge, među kojima se ističu nastupi u filmu Sense and Sensibility te igranoj verziji filma 101 Dalmatians.

Svjetsku slavu Hugh Laurie dosegnuo je 2004. godine kada je utjelovio dr. Gregoryja Housea u hit medicinskoj seriji "Dr. House". Njegov uvjerljiv američki naglasak bio je toliko autentičan da su mnogi gledatelji vjerovali kako je riječ o američkom glumcu. Uloga briljantnog, ali ciničnog liječnika donijela mu je brojna priznanja i učvrstila status jedne od najvećih televizijskih zvijezda svoje generacije.

Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION

Nakon završetka serije nastavio je nizati uspjehe. Oduševio je publiku kao Richard Onslow Roper u seriji "The Night Manager", zatim kao Peter Laurence u političkoj drami "Roadkill", a pokazao je i svoje autorske sposobnosti radeći na projektu "Why Didn't They Ask Evans?", u kojem je osim glumačke uloge sudjelovao i kao scenarist i redatelj.

Osim glume, Laurie cijeli život gaji veliku ljubav prema glazbi, posebice bluesu. Godine 2011. objavio je svoj prvi album "Let Them Talk", a dvije godine kasnije i drugi studijski album "Didn't It Rain", potvrdivši da je talentiran i izvan filmskih i televizijskih setova. Sa svojim The Coppet Bottom Bandom bio je i u Zagrebu u srpnju 2014. godine.

Na privatnom planu već desetljećima uživa stabilan obiteljski život. Od 1989. godine u braku je s Jo Green, s kojom ima troje djece, sinove Charlieja i Billa te kćer Rebeccu.