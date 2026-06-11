Obavijesti

Show

Komentari 0
BIO I U ZAGREBU

Dr. House sanjao je o nastupu na Olimpijskim igrama, no onda se zaljubio u glumu i glazbu

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Dr. House sanjao je o nastupu na Olimpijskim igrama, no onda se zaljubio u glumu i glazbu
5
Foto: DDAA/ZOB

Hugh Laurie bavio se veslanjem, no onda se zaljubio u glumu. Svjetsku slavu postigao je zahvaljujući seriji "Dr. House", a nastupa i sa svojim bendom. Danas slavi 67. rođendan.

Admiral

James Hugh Calum Laurie rođen je 11. lipnja 1959. godine kao najmlađi sin liječnika opće prakse i bivšeg olimpijskog prvaka u veslanju Williama Laurieja te njegove supruge Patricije. Odrastao je u Oxfordu zajedno s bratom i dvjema sestrama, a od malih je nogu pohađao neka od najuglednijih britanskih obrazovnih ustanova. Prvo je završio pripremnu školu Dragon u Oxfordu, a potom nastavio školovanje na prestižnom Etonu.

ZVIJEZDA SERIJE 'DR.HOUSE' Znate li tko se krije iza sijedog muškarca? Popularnog glumca mnogi nisu mogli prepoznati
Znate li tko se krije iza sijedog muškarca? Popularnog glumca mnogi nisu mogli prepoznati

Godine 1978. upisao je studij arheologije i antropologije na Selwyn Collegeu na Sveučilištu Cambridge. Ondje je, poput svojega oca, ozbiljno trenirao veslanje i sanjao o nastupu na Olimpijskim igrama. Međutim, zdravstveni problemi prisilili su ga da odustane od sportske karijere još tijekom studija.

Prekretnica u njegovu životu dogodila se kada se pridružio poznatom Cambridge Footlightsu, kazališno-komičarskom društvu koje je iznjedrilo brojne legende britanske komedije, uključujući Johna Cleesea, Erica Idlea i Grahama Chapmana iz Monty Pythona. Upravo ondje upoznao je Stephena Fryja, budućeg dugogodišnjeg prijatelja i kreativnog partnera, s kojim ga je upoznala tadašnja djevojka Emma Thompson, koja mu je ostala bliska prijateljica i nakon prekida njihove veze.

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Nakon završetka studija uslijedio je uspon na britanskoj televizijskoj sceni. Duo Fry i Laurie stekao je veliku popularnost humorističnom emisijom "A Bit of Fry & Laurie", a potom i serijom "Jeeves and Wooster". Publika ga je zavoljela i kroz nezaboravne nastupe u kultnoj seriji "Blackadder", dok je tijekom devedesetih ostvario zapažene filmske uloge, među kojima se ističu nastupi u filmu Sense and Sensibility te igranoj verziji filma 101 Dalmatians.

Svjetsku slavu Hugh Laurie dosegnuo je 2004. godine kada je utjelovio dr. Gregoryja Housea u hit medicinskoj seriji "Dr. House". Njegov uvjerljiv američki naglasak bio je toliko autentičan da su mnogi gledatelji vjerovali kako je riječ o američkom glumcu. Uloga briljantnog, ali ciničnog liječnika donijela mu je brojna priznanja i učvrstila status jedne od najvećih televizijskih zvijezda svoje generacije.

The Personal History of David Copperfield European Premiere - BFI London Film Festival 2019
Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION

Nakon završetka serije nastavio je nizati uspjehe. Oduševio je publiku kao Richard Onslow Roper u seriji "The Night Manager", zatim kao Peter Laurence u političkoj drami "Roadkill", a pokazao je i svoje autorske sposobnosti radeći na projektu "Why Didn't They Ask Evans?", u kojem je osim glumačke uloge sudjelovao i kao scenarist i redatelj.

ŠANSA Hugh Laurie voli opasan život: House se vraća u novoj seriji
Hugh Laurie voli opasan život: House se vraća u novoj seriji

Osim glume, Laurie cijeli život gaji veliku ljubav prema glazbi, posebice bluesu. Godine 2011. objavio je svoj prvi album "Let Them Talk", a dvije godine kasnije i drugi studijski album "Didn't It Rain", potvrdivši da je talentiran i izvan filmskih i televizijskih setova. Sa svojim The Coppet Bottom Bandom bio je i u Zagrebu u srpnju 2014. godine.

Na privatnom planu već desetljećima uživa stabilan obiteljski život. Od 1989. godine u braku je s Jo Green, s kojom ima troje djece, sinove Charlieja i Billa te kćer Rebeccu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Žanamari pokazala kako vježba, guza je u prvom planu
SNIMILA SE

FOTO Žanamari pokazala kako vježba, guza je u prvom planu

Unatoč visokim temperaturama, Žanamari Lalić i dalje neumorno trenira. Na Instagramu je otkrila kako vježba, no pažnju je privukla odjeća koja je istaknula sve adute dobro utrenirane pjevačice
FOTO Svjetska prvenstva jedva čekaju Ivanu Knoll, a i ona njih: Evo kako navija u tangama
U SAD-U PRIPREMA NASTUP

FOTO Svjetska prvenstva jedva čekaju Ivanu Knoll, a i ona njih: Evo kako navija u tangama

Ivana Knoll svjetsku je slavu postigla zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima. Pohod na stadione započela je 2014. godine, no tek je 2022. postala svjetski poznata. Uoči aktualnog svjetskog prvenstva u galeriji pogledajte sva njezina izdanja s proteklih Mundijala.
FOTO Svi se dive njenoj figuri! Kolinda Grabar Kitarović otkrila nam tajnu, a ovako se mijenjala
ELEGANTAN STIL

FOTO Svi se dive njenoj figuri! Kolinda Grabar Kitarović otkrila nam tajnu, a ovako se mijenjala

Bivša predsjednica Republike Hrvatske nedavno je objavila fotke s Cipra, a komplimenata nije nedostajalo. Posljednjih par godina mnogi hvale njenu vitku figuru, a ona nam je ranije otkrila i 'tajnu' iza nje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026