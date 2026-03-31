2. travnja u SCENOTECI

Dragan Marinković Maca stiže u Zagreb s predstavom 'Lajf Kouč'

Predstava ruši tabue i potpuno je drugačija od svega što sam do sada radio. Donosi novi, iskren i ogoljen pristup, rekao je glumac

Nakon regionalnog hita 'Kakva ti je žena, takav ti je život', koji je srušio rekorde gledanosti, poznati glumac Dragan Marinković Maca oduševljava kazališnu scenu s novom monodramom 'Lajf Kouč', koja će biti izvedena 2. travnja u zagrebačkoj Scenoteci.

Riječ je o snažnom autorskom projektu u kojem Maca ponovno bez zadrške secira suvremeno društvo. Njegov prepoznatljivi umjetnički izraz, brutalna iskrenost prožeta humorom koji nerijetko više boli nego zabavlja, i ovoga puta dolazi do punog izražaja.

- Predstava ruši tabue i potpuno je drugačija od svega što sam do sada radio. Donosi novi, iskren i ogoljen pristup - bez skrivanja, bez trikova, samo svjetlo na sceni i u publici. Sve se vidi, nema laži ni prevare - izjavio je Dragan Marinković Maca.

'Lajf Kouč' razotkriva svijet u kojem su moral, poštenje i ljubav potisnuti na margine, dok svakodnevicom dominiraju površnost, brzina i lažni ideali. Kroz niz lucidnih, duhovitih i potresnih monologa, Maca publiku vodi na emotivno putovanje, od glasnog smijeha do tišine koja potiče na razmišljanje. Predstava ne nudi jednostavne odgovore, nego otvara pitanja koja mnogi izbjegavaju: gdje smo izgubili smisao, kada smo prestali slušati jedni druge i zašto smo zaboravili što znači biti čovjek?

Na sceni Maca stoji ogoljen, bez maske, bez uljepšavanja i bez potrebe da se dokazuje. Njegova riječ istodobno reže i liječi, a publika iz dvorane izlazi nasmijana, ali i duboko pogođena.

'Lajf Kouč' nije klasična predstava. Ona je ogledalo suvremenog društva, gorki komentar stvarnosti i poziv na buđenje. U vremenu u kojem humor često postaje jedini način preživljavanja, Maca postavlja ključno pitanje: dokle ćemo pristajati na apsurd koji živimo?

- Ovo je poziv da stvari sagledamo otvoreno. Predstava govori o odnosima, obitelji, ljubavi i o tome koliko smo se udaljili jedni od drugih. Ne slušamo se, ne razgovaramo, a upravo nam je to najpotrebnije. Predstava je i katarzična jer potiče na razmišljanje. Smisao kazališta je da se nakon predstave zapitamo što smo vidjeli i što nosimo sa sobom. U ovom ubrzanom vremenu najvažnije je ostati čovjek - dodaje Maca.

Nakon zagrebačke izvedbe u Scenoteci, predstava 'Lajf Kouč" nastavlja svoju turneju diljem Hrvatske. Već 9. travnja gostuje u Zaprešiću (Pučko otvoreno učilište), dan kasnije, 10. travnja, dolazi u Dugo Selo (KUD Preporod), dok je 11. travnja na rasporedu Rijeka (HKD na Sušaku). Turneja se nastavlja 12. travnja u Pazinu (Spomen dom), potom 13. travnja u Vukovaru (Hrvatski dom), 20. travnja u Puli (Dom hrvatskih branitelja) i 21. travnja u Dugoj Resi (Kino Duga Resa).

