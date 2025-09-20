Slavljenički 'Dimnjačar', koji je došao do 1400. izvedbe, a onda veliki kazališni hit 'Iva i Gloria'

Početkom rujna, Scenoteka Zagreb, sada već dobro poznata i mnogima omiljena zagrebačka kazališna scena, krenula je sa novom sezonom. Ako još niste svratili u Draškovićevu 80, vjerojatno ste barem čuli da se za predstave u Scenoteci često traži karta više. Ove jeseni priča ide korak dalje - jer sezona je počela snažno, s rasprodanim terminima i rekordima na domaćoj sceni.

Najbolji dokaz za to je predstava 'Iva i Gloria', koja je u kratkom vremenu postala pravi fenomen. Publika je prepoznala priču, energiju i glumački dvojac koji na sceni osvaja - pa ne čudi da su sve izvedbe u rujnu i listopadu rasprodane do posljednjeg mjesta. Interes je toliko velik da su već otvoreni termini za studeni.

'Iva i Gloria su dvije prijateljice, majke i čistačice koje su nekoliko puta pokušale postat glumice. Rad u kazalištu, pa makar i u obliku čišćenja, otvara im mogućnost da stoje na pozornici, osjete svjetla reflektora i nemilosrdno se suoče sa stvarnošću i vlastitim problemima. Zanesene pozornicom, scenografijom i rekvizitima vrlo brzo odustaju od čišćenja i ulaze u uloge dviju žena iz Zagreba, Dubrovnika i Splita...', kratka je najava ove predstave, koja je među najtraženijim u zemlji. Dakle, ako planirate doći, bolje odmah kupite kartu.

No, rujan u Scenoteci donosi i jedan poseban jubilej - 1400-tu izvedbu kultnog 'Dimnjačara' Kerekesh Teatra! Riječ je o najizvođenijoj hrvatskoj predstavi svih vremena, koja već desetljećima puni dvorane diljem zemlje, a sada će se u Scenoteci igrati u posebnom ritmu, a veliki je jubilej u nedjelju 21. rujna. I opet, sve je unaprijed rasprodano. Činjenica da se i nakon tolikih godina za ovu predstavu traži karta više, dovoljno govori koliko je publika i dalje voli.

Foto: PROMO

- Dimnjačarske priče i dogodovštine ispričane su jednostavnim jezikom malog čovjeka koji vrlo lako uspostavlja komunikaciju s publikom. Ljubomir Kerekeš neprestance mami iz gledateljstva salve smijeha, ne dopuštajući nikome da se odmori niti na trenutak. Specifičan i simpatičan humor omogućuje dimnjačaru da uvuče publiku u interakciju i da se eksplicitno dotakne nekih nacionalnih frustracija i osoba - kažu o predstavi.

A kad govorimo o repertoaru Scenoteke, on nikad nije monoton. Osim stalnih hitova Kerekesh Teatra, publika će ove sezone moći pogledati i niz predstava koje privlače različite generacije i ukuse. Na programu je atraktivna predstava 'Luka Modrić - moja igra', koja donosi emotivnu i inspirativnu priču o životnom putu našeg kapetana i jednog od najboljih nogometaša svijeta.

Tu je i popularna komedija 'Prekid preko veze', za koju se redovito traži karta više, kao i predstave koje već imaju kultni status: Stara škola kreka, Astroklikeri, 4 sprovoda i vjenčanje i druge.

Foto: Dino Mozek

Scenoteka Zagreb još jednom pokazuje da kazalište nije rezervirano samo za 'ozbiljne' trenutke - ono može biti i smijeh do suza, emotivna priča koja dira u srce, ali i mjesto susreta, zajedništva i dobre energije. Upravo zato publika iz tjedna u tjedan puni dvoranu i potvrđuje da Zagreb ima scenu koja je posebna i jedinstvena.

Nova sezona donosi sjajan repertoar, uz nezaboravne trenutke koje možete doživjeti samo uživo. Ulaznice se prodaju brže nego ikad, zato je pravi trenutak da osigurate svoje i pridružite se publici koja iz dvorane uvijek izlazi s osmijehom.

Ili kako kažu iz kazališta: 'Vidimo se u Scenoteci Zagreb - tamo gdje kazalište živi punim plućima!'

Foto: PROMO