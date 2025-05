Drago Diklić uoči koncerta To je moj Zagreb: 'Jako je lijepo pjevati za svoj grad, bu veselje!'

Zagrebačka filharmonija će danas, na Dan grada Zagreba, imati koncert pod nazivom "To je moj Zagreb" u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ovaj koncert bit će pravi glazbeni hommage Zagrebu, gradu koji je inspirirao mnoge umjetnike kroz povijest, a koji je svojim šarmom i kulturnim bogatstvom oplemenio brojne putnike namjernike i goste.

Dirigent ovoga posebnoga koncerta bit će Alan Bjelinski, poznat po svojoj strastvenoj i preciznoj interpretaciji klasične glazbe. Uz njega će na sceni nastupiti niz iznimnih vokalnih umjetnika: Drago Diklić, Hrvoje Hegedušić, Renata Sabljak, Dino Antonić, Darko Domijan, Dražen Bratulić i Valentina Fijačko Kobić, koji će izvesti neke od najljepših skladbi posvećenih Zagrebu i njegovoj bogatoj glazbenoj baštini.

- Pripreme idu dobro, sve bu to ok, onak trnjanski - javio nam se dobro raspoloženi Drago Diklić.

Izvest će pjesmu "Zagreb, Zagreb", a potom i "Zagreb je najljepši grad". Na to je aludirao u rečenici prije. "Rijeka Sava je tu/jedan nasip uz nju/gdje sam snivao najljepši san/male kućice te/još me sjećaju sve/tu sam postal i ostal Trnjan..."

- Neki mulac je dobro taj tekst napisal (smijeh). Jako je lijepo pjevati za svoj grad, a uz Filharmoniju bu to sve jako lepo bilo. Tam su prave cure i dečki, oni su to dobro zamislili, to bu veselje i zabava - rekao nam je Diklić.

Repertoar koncerta "To je moj Zagreb" uključuje skladbe koje evociraju sjećanja na neizbrisiv trag koji je Zagreb ostavio na glazbu, kulturu i umjetnost poput "Pjesme Zagrebu", "Trešnjevačke balade", "Golubova", "Tebi grade moj" i mnogih drugih. Kroz pjesme i balade koje su odzvanjale ulicama, trgovima i dvoranama glavnoga grada publika će imati priliku doživjeti Zagreb na posve nov način - kroz glazbu koja priča njegove priče i legende.

Svašta se kroz godine događalo današnjem glavnom gradu svih Hrvata. Požari, ratovi, poplave, potresi... Sve je izdržao stoički, bez obzira na sve te poteškoće, loše ljude koji mu žele nažao. No za neke i dalje stoji ono Diklino: "Zagreb je najlepši grad..."

Ovaj koncert bit će jedinstvena prilika da se svi zaljubljenici u Zagreb, njegovu povijest i kulturu, ujedine u glazbi koja odražava ljepotu i neponovljivost ovoga grada.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

- Znam samo da mi je velika čast što me Filharmonija pozvala kao gosta na ovaj koncert. Ne znam previše detalja, ali znam da ću pjevati 'Ulicu jorgovana', koja ne govori direktno o Zagrebu, ali je tu, to je naša pjesma, uz Zagrebačku filharmoniju. No vezana je uz svibanj, a to nam govori sve. Oduševljen sam bio nakon prve probe kako je to zvučalo - rekao nam je Darko Domijan.

A evo malo i o Zagrebačkoj filharmoniji: “Ova glazbena institucija zaštitni je znak grada u kojem djeluje, a utjelovljuje urbanu sliku Zagreba kao srednjoeuropskog središta glazbe, umjetnosti i kulture. Daleke 1871. godine započela je profesionalna orkestralno-koncertna aktivnost u Zagrebu, a 1920. orkestar je dobio ime koje i danas nosi. Od samog početka u hrvatsku prijestolnicu dovodio je najbolju klasičnu glazbu, a njegovu povijest pisali su prvorazredni šefovi dirigenti - Friedrich Zaun, Milan Horvat, Lovro von Matačić, Mladen Bašić, Pavle Dešpalj, Kazushi Ono, Pavel Kogan, Alexander Rahbari i Vjekoslav Šutej te u posljednjem desetljeću David Danzmayr i novoimenovani Dawid Runtz”, samo je dio iz bogate povijesti orkestra.