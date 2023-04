Drago iz 'Superpara' priznaje: 'Doktori su rekli da ne možemo imati djece, ali ne odustajemo'

Anamarija i Drago u showu 'Superpar' otpočetka su bili u, mnogima najomraženijoj sobi, ali nisu je se htjeli odreći, što je mnoge iznenadilo. Pred kamerama su ispričali i to da žele zajedničko dijete, no kako trenutačno imaju zdravstvenih problema. Drago je otkrio kako su se uopće on i supruga prijavili u natjecanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Supruga nas je prijavila, ali nisam mislio da bi nas netko zvao. Otišli smo na casting, prošli smo i nije mi žao što sudjelujemo. Ovo mi je odlično iskustvo, mislim da smo čak ojačali odnos. Saznajemo nešto više jedno o drugome, to mi se jako sviđa - izjavio je za RTL.

Foto: RTL

Zbog toga što su u prvim izazovima bili među lošijima, završili su u sobi koju su morali dijeliti s drugim parom. Odluka da i dalje ostaju tamo, iznenadila je baš sve kandidate.

Foto: RTL

- Nama je dolje odlično jer imamo najbolje madrace. Jedino je problem što nema prozora i što je zagušljivo, no supruzi se nije dalo seljakati i prebacivati kofere - objasnio je Drago.

U showu često ističu i razliku u godinama. Anamarija je devet godina starija, ali kada je ljubav u pitanju - ona godine ne poznaje.

Foto: RTL

- Razliku u godinama svakodnevno osjetimo, razilazimo se u mnogim razmišljanjima. Ja bih ludovao po diskotekama, a njoj se neda. Što god predložim, to je balavo i bezveze, a što god ona predloži to je staromodno - priznao je dalje ali dodao kako uvijek nađu kompromis.

Osim što je za njih ovo ogroman izazov, s izazovima se susreću i u privatnom životu. Trenutačno grade kuću u Babinoj Gredi.

Foto: RTL

- S time smo krenuli prije tri godine. Kako skupimo novaca, tako i ulažemo. Stignemo putovati i uživati. Nadamo se da ćemo do Božića ove godine uživati - rekao je Drago koji je s Anamarijom pred kamerom ispričao kako žele dijete, no zbog zdravstvenih problema nisu u mogućnosti.

- Općenito sam iskren, nekoga je sramota, a mene to čini jačim. Kad kažem što me muči. Ja sam to uvijek govorio i uvijek ću govoriti, problem je u meni - objasnio je.

Foto: RTL

- Radim na tome da to izliječim, ali liječnici kažu da se moramo opustiti. Čekam, ali nikako da bude. Odustati nećemo, idemo dalje i uživat ćemo i dalje što god da bude - zaključio je.

Foto: RTL

Najčitaniji članci