Dragutinova morska rapsodija oduševila goste! Osvojio je 40 bodova i prešao u vodstvo...

Umirovljenik Dragutin Mrvica ugostio je protukandidate trećeg dana 'Večere za 5 na selu'. Umirovljeni električar dobio je 40 bodova i time je prešao u ovotjedno vodstvo. Sjajne bodove opravdava odličan jelovnik i atmosfera, zbog čega su protukandidati oduševljeni.

Pripravu svoje večere Dragutin je započeo desertom. Jedino što znam skrivao je štrudl od jabuke. 'Mislim da su to te jabuke', komentirala je Svjetlana. I bila je u pravu, umirovljenik je objasnio da obožava voće u kolačima pa je donio odluku da to posluži i ekipi. Nakon priprave deserta, Dragutin se bacio na predjelo - O, more.

- Iz mora će nešto biti. Slane srdele, inćuni - prognozirao je Krešimir. Dragutin je radio tjesteninu s plodovima mora - kozicama, dagnjama... Posljednja je na red stigla Vatrena plava krv - hobotnica ispod peke.

- U Vatrenu plavu krv uvrstit ću hobotnicu, ona je plave krvi. Vatrena znači da će ipak biti ispod peke - procijenila je oduševljeno Oliva.

Oduševio je protukandidate namirnicama, a onda je Dragutin ekipu dočekao sa svojim domaćim rakijama - orahovicom, višnjevačom i travaricom te dobio niz pohvala. 'Bio je opušten, on je ovakav uvijek', pohvalila je doček Svjetlana.

- Aperitiv sam probao njegovu travaricu, svaka čast. Mislim da je na vrhuncu - pohvalio je Krešimir Dragutinovu rakiju.

- I ja pravim travaricu, ali je njegova bolja nego moja - skromna je bila Oliva.

Stiglo je potom predjelo - O, more. Tjestenina s morskim plodovima svidjela se ekipi vizualno, a uskoro su krenule i pohvale. Krešimir nije skrivao oduševljenje ni hranom ni Dragutinovim domaćim vinom.

- Okus predjela je bio super, nisam ni sumnjala u njega - komentirala je Svjetlana.

- Wow, predjelo je bilo nešto predivno, božanstveno, mirisalo je na more, školjke, uživala sam - dodala je Oliva. Krešimir je kratko sumirao: 'Top topova'.

Vatrena plava krv stigla je iduća na stol, glavno jelo bila je hobotnica ispod peke.

- U glavnom jelu je prevladala hobotnica, koja je u biti glavna namirnica, krumpir je poprimio njezin okus, svi su se okusi spojili i sve je fantastično ispalo - komentirao je Marijan glavno jelo.

- Nije trebao nož za rezati, mogla se rezati vilicom - dodala je Oliva. 'Odlično je napravio', zaključio je Krešimir.

Desert, pripravu kojeg je Dragutin ocijenio svojom najslabijom stranom, posljednje je što je stiglo pred složnu ekipu. 'Izgled deserta me oduševio', komentirala je Svjetlana. 'Štrudl mi se baš svidio', pohvalio je njegov uradak i Krešimir.

- U štrudlu ničeg nije bilo previše, svega je bilo taman - i grožđica i cimeta, onako kako ja volim, točno za moju dušu - zaključila je Oliva.

Na kraju divne večere, poklonio je svoje domaće proizvode ekipi za uspomenu.

- Pokloni su mi super, nešto za mene, nešto za supruga - komentirala je Svjetlana. Nakon jela - ekipa je zaigrala karte, po starom dalmatinskom običaju. 'Oduševljena u svim pogledima, sa svime', zaključila je Oliva. Ocjene su također rekle svoje - Dragutin je dobio četiri desetke, a ekipa oduševljenje nije skrivala ni u komentarima!