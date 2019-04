Drama na festivalu Coachelli: Kanye je na koljenima plakao

Američki reper Kanye West (41), sinoć je nastupao na jednom od najvećih festivala na svijetu, Coachelli u kalifornijskoj pustinji. West je pred nekoliko tisuća ljudi predstavio najnoviju pjesmu 'Water', ali ovaj put, hit je pao u skroz drugi plan.

Naime, reper se u društvu Cudija i DMX-a tijekom nastupa spustio na koljena i počeo plakati. Stotine kamara prenosile su nastup uživo, a u rekordnom roku, Westov nastup je postao viralni hit. Brojni obožavatelji, usporedili su repera s popularnim Teletubbiesima, ali bilo je i onih koji ovaj potez smatraju potpunim debaklom.

Kanye out here with the Teletubbies influence. Legends inspiring legends. #SundayService pic.twitter.com/TVNrEox8tV