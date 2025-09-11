Obavijesti

PUBLIKA U ŠOKU

Drama na koncertu: Djevojka pokušala uzeti mikrofon Mariji Šerifović, ona joj odbrusila...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: Pjevačica Marija Šerifović | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Tijekom nastupa među publikom, mlada obožavateljica pokušala je uzeti mikrofon, a pjevačica je oštro reagirala. Snimka je postala viralna i izazvala lavinu komentara

Koncert Marije Šerifović obilježio je skandal koji je zahvaljujući društvenim mrežama u rekordnom roku postao viralan. Pjevačica je, u svom prepoznatljivom stilu, odlučila sići s pozornice i pjesmom razveseliti publiku iz prvih redova. Dok je prolazila kroz mnoštvo, jedna obožavateljica najprije ju je ljubazno zamolila da joj preda mikrofon, no kada joj Marija nije udovoljila, naglo je pokušala istrgnuti ga iz njezine ruke. Vidno iznenađena i pomalo bijesna, Šerifović je odmah prekinula pjesmu i kratko odbrusila.

POGLEDAJTE ATMOSFERU FOTO Marija Šerifović nastupila u Lisinskom: Evo kako je bilo
- Mrš - poručila joj je Šerifović.

Iako kratka, ova izjava bila je dovoljna da potakne lavinu komentara. Dok jedni smatraju da je pretjerala i da je njezin odgovor bio nepristojan prema osobi iz publike koja je platila ulaznicu, drugi su uvjereni da je reakcija bila potpuno opravdana.

'Bravo za Mariju!', 'Ružno je bilo to što je ta djevojka pokušavala da joj oduzme mikrofon iz ruke', 'Ne košta njen mikrofon par stotina eura pa da svi pjevamo...Užas kakvih ljudi ima.', 'Svatko bi tako reagirao',  'Zašto svi napadaju Mariju, ovo je toliko nekulturno i bezobrazno što je ova djevojka napravila' pisali su. 

ODLAZI NAKON 10 GODINA Marija Šerifović više neće biti u žiriju emisije 'Zvezde Granda'
Ranije je prekinula i novogodišnji koncert u Zenici na 15 minuta, nakon što je jedan od posjetitelja uporno bacao petarde prema pozornici. Nakon nekoliko upozorenja, odlučila se obratiti publici.

- Dragi, dobri ljudi, zbog kretena ćemo ovu situaciju završiti 15 minuta ranije. Ja sam sigurna da netko tko je u blizini te osobe zna tko je ona pa je nađite i je*ite joj vi mater poslije, O. K.? - poručila je Šerifović tada.

Koncert Marije Šerifović u zagerebačkoj Areni
Koncert Marije Šerifović u zagerebačkoj Areni | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Osim burnih trenutaka s nastupa, Marija je posljednjih mjeseci privlačila pažnju i privatnim životom. Krajem 2023. postala je majka dječaka Marija, što je potvrdila emotivnom objavom na Instagramu, a kasnije je za Blic ispričala koliko joj je majčinstvo posebno iskustvo.

- Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati...I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije...Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo...Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj - komentirala je tada Šerifović.

Foto: Instagram/

