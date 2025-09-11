Drama na koncertu: Djevojka pokušala uzeti mikrofon Mariji Šerifović, ona joj odbrusila...

Koncert Marije Šerifović obilježio je skandal koji je zahvaljujući društvenim mrežama u rekordnom roku postao viralan. Pjevačica je, u svom prepoznatljivom stilu, odlučila sići s pozornice i pjesmom razveseliti publiku iz prvih redova. Dok je prolazila kroz mnoštvo, jedna obožavateljica najprije ju je ljubazno zamolila da joj preda mikrofon, no kada joj Marija nije udovoljila, naglo je pokušala istrgnuti ga iz njezine ruke. Vidno iznenađena i pomalo bijesna, Šerifović je odmah prekinula pjesmu i kratko odbrusila.

- Mrš - poručila joj je Šerifović.

Iako kratka, ova izjava bila je dovoljna da potakne lavinu komentara. Dok jedni smatraju da je pretjerala i da je njezin odgovor bio nepristojan prema osobi iz publike koja je platila ulaznicu, drugi su uvjereni da je reakcija bila potpuno opravdana.

'Bravo za Mariju!', 'Ružno je bilo to što je ta djevojka pokušavala da joj oduzme mikrofon iz ruke', 'Ne košta njen mikrofon par stotina eura pa da svi pjevamo...Užas kakvih ljudi ima.', 'Svatko bi tako reagirao', 'Zašto svi napadaju Mariju, ovo je toliko nekulturno i bezobrazno što je ova djevojka napravila' pisali su.

Ranije je prekinula i novogodišnji koncert u Zenici na 15 minuta, nakon što je jedan od posjetitelja uporno bacao petarde prema pozornici. Nakon nekoliko upozorenja, odlučila se obratiti publici.

- Dragi, dobri ljudi, zbog kretena ćemo ovu situaciju završiti 15 minuta ranije. Ja sam sigurna da netko tko je u blizini te osobe zna tko je ona pa je nađite i je*ite joj vi mater poslije, O. K.? - poručila je Šerifović tada.

Osim burnih trenutaka s nastupa, Marija je posljednjih mjeseci privlačila pažnju i privatnim životom. Krajem 2023. postala je majka dječaka Marija, što je potvrdila emotivnom objavom na Instagramu, a kasnije je za Blic ispričala koliko joj je majčinstvo posebno iskustvo.

- Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati...I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije...Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo...Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj - komentirala je tada Šerifović.

