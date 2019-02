Drama na Ljubinoj farmi: Vatra je prijetila njemu i djevojkama

U novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' kandidatkinje farmera učinit će sve što mogu kako bi pridobile njihovu pozornost, a neke će iskoristiti nove trikove kako bi u tome uspjele. Pojedine cure s farmera će prijeći na njihove životinje pa će neke i meketati samo da bi se približile farmerima i osvojile njihovo srce, piše RTL.

[video: 1204022 / Najbolje izjave iz emisije 'Ljubav je na selu']

Najveća drama ponovno će se odvijati kod farmera Ljube Bebića, ali ovog puta krivci neće biti djevojke već vatrena stihija. Požar koji će se približiti Ljubinoj farmi ugrozit će njegov maslinik i masline, a među kandidatkinjama to će izazvati strah i nevjericu.

Foto: RTL

U posljednjoj epizodi Ljubine djevojke posvađale su, a nije nedostajalo ni suza. Naime, romantičar iz Metkovića svojim se djevojkama pohvalio dalmatinskim ribljim specijalitetima, ali je šala jedne od njegovih kandidatkinja izazvala prvu veliku raspravu. Romantična večera u samo nekoliko sekundi pretvorila se u ozbiljni verbalni sukob među Ljubinim djevojkama.

Foto: rtl

- Ja mislim da je Violeta već uhvatila Ljubina soma - našalila se Vera, ali njezina šala nije baš svima bila smiješna. Posebno je uvrijedila Violetu.

- Budi dama, kako mi to možeš napraviti. Što meni to treba, da me se naziva ku***m jer imam djecu s dva različita muškarca. Spušta mi stalno lagano, dosta mi je. Što to meni treba - komentirala je Violeta koju je šala jako uvrijedila. Veri nije bilo jasno u čemu je toliki problem. Među djevojkama su pale teške riječi, a Violeta je Veru čak optužila da je već spavala s Ljubom.