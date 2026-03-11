Drama u Gospodinu Savršenom: Nuša i Smiljana odbile ružu!

Petar je na ceremoniji ruža u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' pozvao Smiljani kako bi joj uručio ružu. Ona je tako dok je silazila odgurnula Maju što je njoj jako zasmetalo. "Smiljana me tu gurnula, razmišljala sam da je počupam za kosu, ali sam se sjetila da jedan klaun nije vrijedan toga. Njoj se samo možeš smijati", poručila je Maja.

Inače, Majin i Smiljanin odnos je otpočetka na klimavim nogama, a nesuglasice i podbadanja su neprekidna.

Karlo je doživio dva neočekivana trenutka na ceremoniji ruža. Ponudio je ružu Nuši, no ona ju je odbila. "Uvijek slušam intuiciju i nikad mi ne laže i mislim da sam je sad slušala i napravila ono što je trebalo. Karlo, drago mi je što sam te upoznala, ali od čovjeka kojeg želim upoznati sam dobila ružu, tako da neću prihvatiti tvoju ružu", poručila je Nuša.

Nakon Nuše i Smiljana je odbila Karlovu ružu. Ona je uz šalu i u svom stilu prihvatila Petrovu ružu, no Karlovu je ovog puta odbila. "Ovako ja bih tu ružu dala nekome drugome i ti to znaš. Ja sam ipak spremna ići samo za jednu osobu, vodim se emocijama i nisam taktična", rekla je Smiljana.

Foto: rtl

"Baš sam se ugodno iznenadio. Jako me razveselio njezin odabir", rekao je Petar.

Karlo nije skrivao svoje iznenađenje. "Iskreno, Nuša me iznenadila, ali opet ne mogu reći da nisam to očekivao od nje jer se više zainteresirala za Petra, ali nisam znao da je meni zatvorila vrata", poručio je Karlo.

Nakon opuštenog tematskog partyja, maske su pale, a sudionici su otvorenije no ikad progovorili o ljubomori, privlačnosti i onome što doista traže u partneru. Dok se jedni bore za pažnju, drugi preispituju svoje odluke, a iskrenost je postala glavno oružje u osvajanju srca.

Foto: RTL/screenshot

Čini se da je strpljenju došao kraj i Anđela je odlučila privući Petrovu pažnju. Anđela je objasnila svoj stav: "Volim iskrenost, volim direktno i mislim da treba reagirati i raditi stvari na osnovu svog osjećaja."

U moru emocija, posebno se istaknula Anđela, koja je otvoreno priznala svoju ljubomornu prirodu. Njezin direktan pristup prema Petru, kojem je priznala da je stekla dojam da je "malo umišljen", pokrenuo je lavinu iskrenih razgovora. "Pa ja sam ljubomoran lik, izuzetno ljubomoran lik, i ne volim kad netko uživa tako u tuđoj pažnji", izjavila je, dajući do znanja da neće tolerirati igrice.

Njezin osjećaj da je tjednima bila neprimijećena kulminirao je suočavanjem. "Ja ne volim biti neprimijećena, a kod njega sam bila neprimijećena. Evo, već dva tjedna", objasnila je svoj potez. Petar je, čini se, takvu iskrenost cijenio. Priznao je da ga je njezina direktnost iznenadila, ali i privukla. "Treba me malo razdrmati, da se vidi kako reagiram na neke stvari", komentirao je, sugerirajući da mu Anđelin karakter odgovara više od pasivnosti drugih djevojaka.

Foto: RTL/screenshot

Osim toga, Petar je na partyju pozvao Helenu na razgovor te iznenadio i nju i sve ostale djevojke. "Ja sam na prošloj ceremoniji uzela njegovu ružu pa je možda vidio da sam malo zainteresirana pa mi je prišao", priznala je Helena, otkrivajući da je početni interes prema Karlu počeo popuštati. Nakon njihova prvog razgovora, shvatila je da postoji prostor za istraživanje i s Petrom.

"Nakon našeg prvog razgovora, shvatila sam da se dobro razumijemo i da bih mu se mogla malo više otvoriti. Shvatila sam da sam ti trebala dati šansu. Nisam trebala biti samo za Karla, jer i vi imate mogućnosti upoznati više cura, pa sam se i ja tebi trebala otvoriti da i tebe upoznam na neki drugi način", priznala mu je, pokazujući otvorenost prema novom putu.

Petar nije oklijevao i odmah joj je otkrio svoje namjere. "Kad smo razgovarali imali smo super odnos, bilo je opušteno, nasmijali smo. Tako da me zanima možemo li ići u tom smjeru, na početku prijateljskom, ovisi kako ti budeš htjela", poručio je Petar, ostavljajući prostor za daljnje korake.

Foto: rtl

Helena je bila iznenađena, a Petar joj je objasnio: "I vi imate pravo birati i vidjeti kako vam odgovara."

Zaintrigirana njegovim pristupom, Helena ga je upitala: "A što ako bih ja sad rekla da te želim upoznati? Bi li pristao?" Petar je odgovorio potvrdno, što je samo dodatno povećalo intrigantnost situacije.

"Privlačno je ako se muškarac bori za mene", zaključila je Helena, otkrivajući da je spremna za novu dinamiku u svom ljubavnom životu.