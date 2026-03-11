Obavijesti

RIVALSTVA I KLANOVI

Barbie party u Savršenom, hrpa tračeva i velika priznanja: 'Ja sam razvio osjećaje prema tebi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: rtl

Karlo i Petar vrijeme za razgovore iskoristit će kako bi nekim djevojkama konačno dali prvu priliku, a s drugima će htjeti razriješiti nesuglasice. Kraj dana donosi i iznenađenje

Admiral

Djevojke u vili dosad su se itekako imale priliku dobro upoznati i shvatiti s kime se slažu, a s kim nikako ne mogu pronaći zajednički jezik. Neka rivalstva sve su vidljivija, neki klanovi sve jači, no dvije dame i dalje ne znaju može li njihovo prijateljstvo biti jače od osjećaja prema Karlu i Petru.

Iako je odabrala Petra, jedna djevojka ne prestaje pričati o Karlu, što njezinu prijateljicu itekako živcira: „Pričaj o Petru do sutra ako hoćeš, ali ne moraš konstantno spominjati Karla, kako ste imali neki strast na početku, nemoj to pričati!“

Foto: rtl

Pred djevojkama i Savršenima je poseban Barbie cocktail-party, zbog kojeg će baš svi biti uzbuđeni.

Karlo i Petar vrijeme za razgovore iskoristit će kako bi nekim djevojkama konačno dali prvu priliku, a s drugima će htjeti razriješiti nesuglasice. No party će biti obilježen i s najviše tračanja dosad. Djevojke će u grupicama jedna drugu komentirati i pratiti svaki međusobni korak.

„Misliš da će te obojica sačuvati? Misliš da su oni ljubomorni jedan na drugoga zbog tebe?“ podbost će jedna djevojka drugu koja nije krila svoje samopouzdanje.

Foto: rtl

No iza trzavica, čini se da se između nekih stvaraju iskreni osjećaji: „Mislim da imamo nešto lijepo, razvio sam prema tebi neke osjećaje koje nisam očekivao, iskreno. To je jedna energija koja se razvila u nešto puno više i ozbiljnije.“

A kad stigne nova ceremonija ruža, jedni će pokazati dozu nervoze, a drugi biti potpuno samouvjereni. Neke djevojke odlučile su se na taktiku i spremne su uzeti ružu samo od Savršenog za kojeg se, po njihovu mišljenju, vrijedi boriti.

A kad na red stigne posljednja ruža i shvate tko odlazi, neke djevojke neće moći sakriti suze. Kraj dana donosi iznenađenje kojem se nitko nije nadao...

Foto: rtl

Tko ide kući, a tko se zaljubio, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već sada dostupna na platformi Voyo.

