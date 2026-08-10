Drama u L.A.-u! Provalio u vilu Kim Kardashian, ukrao i auto

Vila Kim Kardashian u Los Angelesu tijekom vikenda bila je poprište prave drame. Osumnjičeni muškarac navodno je provalio u posjed reality zvijezde, ukrao automobil njezina zaposlenika i provozao se po susjedstvu prije nego što su ga uhitili. Kim i njezina djeca u to vrijeme nisu bili u kući jer se ona trenutno obnavlja.

Detalji incidenta u Hidden Hillsu

Policijski izvori otkrili su američkim medijima kako se 27-godišnji muškarac pojavio na imanju Kim Kardashian u ekskluzivnom naselju Hidden Hills. Imanje se trenutno opsežno renovira, a muškarac je iskoristio priliku i nasilno ušao kroz jedna vrata. Prema navodima, zaštitar je primijetio muškarca kako iznosi predmete iz kuće i utovaruje ih u vozilo. Nakon toga, osumnjičeni je sjeo za volan automobila koji pripada jednom od zaposlenika Kim Kardashian i odvezao se u kratku vožnju po susjedstvu.

Zaštitar je odmah posumnjao da je u tijeku provala te je nazvao ured lokalnog šerifa. Zamjenici šerifa brzo su stigli na mjesto događaja, okružili kuću i bez daljnjih incidenata priveli osumnjičenog. Policija je potvrdila da nitko nije ozlijeđen, a kod uhićenog muškarca nisu pronašli oružje. Priveden je pod sumnjom za provalu, a o cijelom slučaju prvi je izvijestio portal TMZ.

Foto: CLTN

Iako policija tvrdi da je muškarac ušao u kuću, izvori bliski Kim Kardashian osporili su dijelove službene priče. Prema njihovim tvrdnjama, osumnjičenik nikada nije uspio ući u samu kuću. Također, ističu da se u vili trenutno ne nalazi ništa od njezinih osobnih stvari upravo zbog velikih radova koji su u tijeku. Kim i njezina djeca već nekoliko mjeseci žive u unajmljenoj kući dok se renovacija ne završi.

Pojačane mjere sigurnosti nakon niza incidenata

Ovaj događaj samo je posljednji u nizu sigurnosnih prijetnji s kojima se suočavaju poznate osobe, čak i u ograđenim i dobro čuvanim zajednicama. Kim Kardashian već godinama ulaže golema sredstva u sigurnost, osobito nakon traumatične pljačke u Parizu 2016. godine, kada su je naoružani napadači zatočili i ukrali joj nakit u vrijednosti većoj od deset milijuna dolara. Njezino imanje u Hidden Hillsu, procijenjeno na 60 milijuna dolara, opremljeno je najsuvremenijom sigurnosnom tehnologijom.

Foto: Manuele Mangiarotti

U tijeku su i daljnje opsežne renovacije koje, osim estetskih promjena, uključuju i izgradnju podzemnog trezora, podzemnog parkinga, wellness centra i zasebne stražarske kućice. U sklopu širenja svog imanja i osiguravanja dodatne privatnosti, Kim je krajem 2025. godine kupila i susjednu kuću za 7,1 milijun dolara. Time nastavlja s okrupnjavanjem posjeda koji je izvorno kupila s bivšim suprugom Kanyeom Westom 2014. godine za 20 milijuna dolara.

Unatoč reputaciji sigurnog i privatnog naselja, Hidden Hills se posljednjih godina suočava s porastom kriminala. Prije ovog incidenta, zabilježen je niz provala i neovlaštenih ulazaka na posjede, što je potaknulo upravu zajednice na postavljanje novog sustava kamera i angažiranje dodatnih čuvara. Stručnjaci za sigurnost ističu kako ograđene zajednice pružaju određenu razinu zaštite, ali nisu imune na kriminal, zbog čega su individualne mjere, poput onih koje poduzima Kim Kardashian, ključne za sprječavanje provala.

*uz korištenje AI-ja

