Obavijesti

Show

Komentari 1
UZBUDLJIVA EPIZODA

Drama u ‘Ljubav je na selu’. Đurđa želi izaći iz showa: 'Ne želim više gledati varalice...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Drama u ‘Ljubav je na selu’. Đurđa želi izaći iz showa: 'Ne želim više gledati varalice...'
4
Foto: RTL

Emocije se potpuno rasplamsavaju, a ljubomora i optužbe prate svaki korak natjecatelja. Neočekivani obrat čeka gledatelje večeras u 21.25

Večeras od 21.25 sati na RTL-u slijedi još jedna uzbudljiva epizoda 'Ljubav je na selu', puna obrata i emocija.

Foto: RTL

Vrijeme je da Robert novu gošću Sanju dovede kući Ankici i Rivi, a dolazak će ih ostaviti u potpunom šoku.

- Pao mi je tlak, nije mi dobro - poručit će jedna od njih, a i optužbe i kritike na račun nastavit će se i iduće jutro.

NOVE DJEVOJKE I LJUBOMORA Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' uzdrmale sve: Farmer Robert u šoku zbog iznenađenja
Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' uzdrmale sve: Farmer Robert u šoku zbog iznenađenja

U Baranji Josip Đ. uživa u Mayinu društvu i želi je bolje upoznati, dok Ksenija ne može sakriti ljubomorne iskrice.

- Nekako si živnuo - podbost će ga.

CRNA VS. PLAVA FOTO Simpatična Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' bila je plavuša, evo kako joj je stajalo
FOTO Simpatična Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' bila je plavuša, evo kako joj je stajalo

Tomislava čeka prvo izbacivanje, no to mu neće biti prevelik problem jer ideju o tome tko napušta imanje već ima: 'Neke su mi se zamjerile i vrijeme je da jedna ode doma!'

Foto: RTL

Josip E. želi provjeriti koja bi se njegova dama najbolje mogla prilagoditi životu uz more, a Dejanovo iznenađenje za djevojke ponovno neće proći bez zamjeranja i trzavica.

SAMOUVJERENE PRIDOŠLICE Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' šokirale farmere: 'Kad nešto želim, ja to i uzmem!’
Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' šokirale farmere: 'Kad nešto želim, ja to i uzmem!’

- Danima se poigrava s mojim osjećajima - poručit će jedna njegova odabranica.

Željko svoje dame vodi na more, no ono što je trebalo biti opušten odmor u Baškoj, pretvorit će se u pravu dramu koja će završiti iznenadnim Đurđinim zahtjevom.

- Kažem, što je ovo? Ne želim varalice gledati - poručit će i pakirati svoje stvari.

FRCAJU ISKRICE Emocije je sve teže sakriti u 'Ljubav je na selu'! Josip ljubio Dottie: 'Ti si sve što želim...'
Emocije je sve teže sakriti u 'Ljubav je na selu'! Josip ljubio Dottie: 'Ti si sve što želim...'

Što se dogodilo i je li ju Željko uspio odgovoriti od odlaska, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dizajnerske naušnice, za koje su procijenili da stoje 60€, prodali su Borni Kotromanić za 260€
'CASH OR TRASH'

Dizajnerske naušnice, za koje su procijenili da stoje 60€, prodali su Borni Kotromanić za 260€

Prva se gledateljima predstavila Marija iz Zagreba, medicinska sestra po struci koja danas vodi second hand trgovinu sa sestrama. Na procjenu je donijela vintage Givenchy naušnice
FOTO Tomislavu iz 'Ljubav je na selu' stigla nova djevojka: Evo i o kojoj je fatalnoj plavuši riječ...
SVE JE ŠOKIRALA

FOTO Tomislavu iz 'Ljubav je na selu' stigla nova djevojka: Evo i o kojoj je fatalnoj plavuši riječ...

Farmer Tomislav odlučio je sve djevojke odvesti na izlet, a onda je stiglo potpuno iznenađenje, zbog kojeg će mu zauvijek ostati u sjećanju
FOTO U prozirnoj mini haljini Seve pozirala pored pisoara i svima poručila: Nije krivi WC
SKORO POKAZALA GAĆICE

FOTO U prozirnoj mini haljini Seve pozirala pored pisoara i svima poručila: Nije krivi WC

Severina opet plijeni pažnju na društvenim mrežama - objavila je fotografije iz muškog WC-a koje su 'zapalile' društvene mreže i izazvale reakcije pratitelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025