Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE DJEVOJKE I LJUBOMORA

Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' uzdrmale sve: Farmer Robert u šoku zbog iznenađenja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' uzdrmale sve: Farmer Robert u šoku zbog iznenađenja
3
Foto: RTL

Dolazak novih kandidatkinja u 'Ljubav je na selu' unio je pravu pomutnju na imanja - ljubomora, strastveni poljupci i neočekivana iznenađenja natjerat će farmera Roberta da ponavlja: 'Zaželio sam želju da dođe!'

Dolazak novih kandidatkinja u 'Ljubav je na selu' poremetio je ustaljene rutine na imanjima. Dame su sve ljubomornije i bore se za svoje mjesto na tronu, a farmeri žele što bolje upoznati svoje nove gošće.

SAMOUVJERENE PRIDOŠLICE Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' šokirale farmere: 'Kad nešto želim, ja to i uzmem!’
Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' šokirale farmere: 'Kad nešto želim, ja to i uzmem!’


U Baranji, Josip Đ. osamit će se s Mayom i ispitati je sve što ga zanima, a Ksenija neće skrivati ljubomoru. Može li njihova kemija nestati preko noći?

CRNA VS. PLAVA FOTO Simpatična Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' bila je plavuša, evo kako joj je stajalo
FOTO Simpatična Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' bila je plavuša, evo kako joj je stajalo


Dolazak eksplozivne Seide kod Tomislava potpuno će promijeniti omjer snaga. Svađa i rasprave krenut će od jutra, a farmer će pokušati smiriti strasti.

- Kad dođe do eskalacije, ne znam bih li pobjegao iz kuće ili napravio dar-mar - poručit će.

Foto: RTL

U Bilicama kod Josipa E. jedna je dama posebno čvrsta u namjeri da ga osvoji, a da joj se želje ostvaruju, pokazat će i strastveni poljupci. Željkove dame novu kandidatkinju Nadu upozorit će na sve njegove mane i natjerati je na razmišljanje, a najstariji će farmer morati odraditi i prvo izbacivanje.

'LJUBAV JE NA SELU' Nove dame stigle na imanja! Rastu ljubomora i zadovoljstvo: 'Osjećao sam se kao Sulejman'
Nove dame stigle na imanja! Rastu ljubomora i zadovoljstvo: 'Osjećao sam se kao Sulejman'


Dejan ima na umu još jednu radnu akciju. No dvije će djevojke ostaviti u vrtu s motikama, a on se s trećom pokušati zbližiti u jacuzziju, što neće proći bez ljubomore.

Foto: RTL

Robert, pak, i ne sluti kako će mu završiti dan. Veliko iznenađenje koje će mu prirediti Anita Martinović ostavit će ga bez teksta i natjerati mu suze na oči.

- Ne mogu vjerovati! Zaželio sam želju da dođe - ponavljat će Robert i svoju novu gošću odmah uhvatiti za ruke.

Foto: RTL

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...
BIVŠA MISICA ZA 24SATA

Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

Ivančici su nedavno otkrili karcinom limfnih čvorova. Primajući satima kemoterapiju smogla je snage pričati o svojoj borbi
Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'
'Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe'

Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili
Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja
ANA MASLAĆ PLENKOVIĆ

Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja

Premijerova supruga u javnosti se ne pojavljuje često, ali kad ga prati na njegovim putovanjima, uvijek privuče pozornost. U braku su od 2014. godine, a zajedno imaju troje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025