Nove kandidatkinje u 'Ljubav je na selu' uzdrmale sve: Farmer Robert u šoku zbog iznenađenja

Dolazak novih kandidatkinja u 'Ljubav je na selu' poremetio je ustaljene rutine na imanjima. Dame su sve ljubomornije i bore se za svoje mjesto na tronu, a farmeri žele što bolje upoznati svoje nove gošće.



U Baranji, Josip Đ. osamit će se s Mayom i ispitati je sve što ga zanima, a Ksenija neće skrivati ljubomoru. Može li njihova kemija nestati preko noći?



Dolazak eksplozivne Seide kod Tomislava potpuno će promijeniti omjer snaga. Svađa i rasprave krenut će od jutra, a farmer će pokušati smiriti strasti.

- Kad dođe do eskalacije, ne znam bih li pobjegao iz kuće ili napravio dar-mar - poručit će.

Foto: RTL

U Bilicama kod Josipa E. jedna je dama posebno čvrsta u namjeri da ga osvoji, a da joj se želje ostvaruju, pokazat će i strastveni poljupci. Željkove dame novu kandidatkinju Nadu upozorit će na sve njegove mane i natjerati je na razmišljanje, a najstariji će farmer morati odraditi i prvo izbacivanje.



Dejan ima na umu još jednu radnu akciju. No dvije će djevojke ostaviti u vrtu s motikama, a on se s trećom pokušati zbližiti u jacuzziju, što neće proći bez ljubomore.

Foto: RTL

Robert, pak, i ne sluti kako će mu završiti dan. Veliko iznenađenje koje će mu prirediti Anita Martinović ostavit će ga bez teksta i natjerati mu suze na oči.

- Ne mogu vjerovati! Zaželio sam želju da dođe - ponavljat će Robert i svoju novu gošću odmah uhvatiti za ruke.

Foto: RTL

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.