TENZIJE NA VRHUNCU

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: RTL

U napetoj epizodi 'Života na vagi' došlo je do sukoba i emotivnog raspleta pred samo finale. Nakon glasovanja u kojem su presudili članovi crvenog tima, show je napustila Josipa

Kako se 'Život na vagi' približava velikom finalu, odnosi među kandidatima sve su napetiji, a strategije otvorenije nego ikad. Iza posljednje eliminacije sezone ostale su nesuglasice i suze. Ponajprije između Josipe i članova crvenog tima, koji su odlučili da upravo ona napušta show.

Domagoj je svoj glas obrazložio jednostavno, rekao je da je Josipa njegova najveća konkurentica na putu do finala. Dominik je, međutim, otišao korak dalje i objasnio da je glasovao iz razočaranja.

- Želim komplimentirati Josipu i reći da je ona stvarno dobra osoba. Međutim, ono što sam ja primijetio ovaj tjedan je da je napravila ono što je zamjerila Zvoni - započeo je Dominik svoje izlaganje, aludirajući na situaciju otprije nekoliko tjedana kad je Josipa oštro kritizirala Zvonu jer je okrenuo leđa svom, plavom timu.

Foto: RTL

Po njegovu mišljenju, Josipa je učinila isto. Glasala je za Antu, člana svog bivšeg tima.

- Zamjeriti Zvoni jednu stvar i onda napraviti identičnu stvar odmah isti dan... Za mene je taj čin bio niski udarac - dodao je Dominik.

Foto: rtl

Rekao je i da je stekao dojam da se Josipa, nakon što je Nena osvojila dupli glas, pokušala približiti crvenom timu kako bi si osigurala prolazak u finale. Sličnog mišljenja bila je i Nena, čiji je glas na kraju bio presudan.

- Isto tako sam joj zamjerila to što je rekla da je Zvone, ajmo reći, odbacio taj svoj nekadašnji plavi tim... Mislim da je ona istu tu grešku napravila i da je napustila isto tako svoje bivše plavce - objasnila je Nena.

Josipin glas protiv Ante izazvao je šok i u plavom timu. Svoju odluku pravdala je riječima da 'mora reći što joj je na duši' i da smatra kako se Ante 'mogao više potruditi'. No njezine riječi nisu dobro sjele Anti. Nakon proglašenja rezultata odbio ju je pozdraviti.

- Jednostavno, mislim da ne zaslužuje ruku i pozdrav, tako da sam se okrenuo i otišao svojim putem - kratko je prokomentirao Ante, dok je Josipa, vidno potresena, zaplakala.

Foto: RTL

Iako je znala da će biti nominirana, Josipa nije skrivala razočaranje.

- Očigledno nisu to tako mislili - rekla je referirajući se na njihove ranije izjave da je od preostalih plavih kandidata najviše zaslužila finale.

- Smatram zaista da sam po svom trudu i s obzirom na ozljedu zaslužila biti među ta četiri finalista, ali evo, izmaklo je u zadnji čas - dodala je.

Unatoč ispadanju tik pred kraj, Josipa je ostala borbena i ponosna. Tijekom showa je izgubila 36 kilograma, odnosno 23,5 % tjelesne mase. Priznala je da joj laska što je izbačena kao jaka konkurencija te je odlučno najavila borbu za drugu, novčanu nagradu.

- Tisuću posto! To uopće nema dileme. Vjerojatno ću im zahvaliti na kraju - rekla je odlučno Josipa.

Foto: RTL

