Obavijesti

Show

Komentari 0
POVRATAK ZA PAMĆENJE

Dražen Zečić nakon 15 godina održao veliki osječki koncert i izazvao delirij u Gradskom vrtu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dražen Zečić nakon 15 godina održao veliki osječki koncert i izazvao delirij u Gradskom vrtu
4
Foto: Happy Fm

Velikana domaće zabavne glazbe publika u dvorani Gradski vrt dočekala je gromoglasnim aplauzom, a već s prvim taktovima pjesme "Što će meni putovanja" dalo se naslutiti da slijedi večer za pamćenje

Dražen Zečić održao je u subotu navečer dugoočekivani veliki osječki koncert koji će njegovi obožavatelji još dugo prepričavati. Velikana domaće zabavne glazbe publika u dvorani Gradski vrt dočekala je gromoglasnim aplauzom, a već s prvim taktovima pjesme "Što će meni putovanja" dalo se naslutiti da slijedi večer za pamćenje.

"Dobra večer, dragi moji prijatelji. Drago mi je što sam opet u vašem gradu i što nakon 15 godina imam svoj samostalni koncert u Osijeku. Prekrasno je vidjeti vas ovako raspoložene. Neću puno pričati. Želim da uživamo u pjesmama", rekao je uzbuđeni Zečić.

Foto: Happy Fm

Uz prepoznatljivu energiju, kralj zabave je vrlo brzo rasplesao brojne Slavonce i njihove goste. Tijekom dva i pol sata nizao je hitove koji su obilježili karijeru dugu više od 35 godina, među kojima su "Boem u duši", "Nitko nema dva života", "Stani srce", "U ime ljubavi", "Pokidat ću lance sve" i mnogi drugi.

Atmosfera u dvorani rasla je iz pjesme u pjesmu. Tisuće ruku mahale su u ritmu, glasovi su se spajali u jedan, a Gradski vrt mu je zadovoljstvo iskazao i skandiranjem "Zeko, Zeko!". Generacije obožavatelja pjevale su s glazbenikom koji je svojim opusom obilježio živote mnogih, a na pozornici ga je pratila njegova dugogodišnja grupa Banana.

U DVORANI GRADSKI VRT Dražen Zečić najavio koncert u Osijeku: 'Nismo se dugo vidjeli'
Dražen Zečić najavio koncert u Osijeku: 'Nismo se dugo vidjeli'

"Hvala od srca što ste došli, hvala od srca svakom tko je zbog koncerta doputovao u Osijek. Da nema vas, ne bi bilo ni nas na ovoj pozornici. Hvala velika i prijateljima s Happy FM-a koji vjeruju u mene", poručio je na kraju koncerta Zečić, a fanovi su ga oduševljeno pozvali na bis.

Slavonska publika poznata je po posebnoj toplini, a sinoć je to još jednom potvrdila. Dražen Zečić je svojim najvećim hitovima poveo obožavatelje na glazbeno putovanje koje je izmamilo radost, nostalgiju pa i pokoju suzu.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
M. Rucner: Devedeseta krvava godina podsjeća zašto je važno čuvati istinu o tom vremenu...
NOVA PJESMA

M. Rucner: Devedeseta krvava godina podsjeća zašto je važno čuvati istinu o tom vremenu...

Kroz ovu pjesmu želio sam svome sinu objasniti što su nama značile devedesete. Glazbom sam ga učio povijesti, jer emocija ponekad kaže više od udžbenika, kaže Mario Rucner...
Adi Šoše objavio novu pjesmu kojom najavljuje koncert u Karlovcu uoči Valentinova
'TUĐA'

Adi Šoše objavio novu pjesmu kojom najavljuje koncert u Karlovcu uoči Valentinova

Jedan od trenutačno najpopularnijih pjevača u regiji Adi Šoše objavio je novu pjesmu pod nazivom „Tuđa”. Šoše stiže u Karlovac 13. veljače, pred samo Valentinovo, a novi je singl ujedno i glazbena najava za koncert

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025