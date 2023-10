Dražen Zečić raznježio Lisinski posebnom posvetom: 'Bez žena ovaj svijet ne bi imao smisla'

Ako je publika sretna, ja sam sretan, poručio je Dražen Zečić (56) nakon gotovo dva i pol sata koncerta 'Tamo gdje je srce' u prepunom Lisinskom. Drugi je ovo koncert jednog od prvaka domaće zabavne glazbe u slavnoj zagrebačkoj dvorani. Prošli put je u Lisinskom pjevao 2019., a sada mu se na pozornici pridružio orkestar Josipa Cvitanovića i grupa Banana.

Spremati koncert uz pratnju orkestra bilo mu je neobično, otkrio je pjevač.

- Izabrali smo 33 pjesme, imali smo ih 40. Nemamo vremena. Ovo što smo s orkestrom moramo ići od početka do kraja. Ja inače tako ne funkcioniram na koncertu. Slušam ritam i bilo publike. I ovo će biti previše. Moram skratiti, ali ne znam kako - rekao je Zečić, koji je koncert započeo baladama i nakon nekoliko minuta na stolici poručio: 'U 30 godina karijere, mislim da mi je ovo možda šesta minuta na stolici'.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zečić je pjevao svoje najveće hitove 'Nitko nema dva života', 'Boem u duši', 'Ima li nade za nas', a publika se vrlo brzo također ustala na noge.

Poznato je kako je Zečić veliki gentleman pa je s najavom pjesme 'Ne daj da te slome' uputio lijepe riječi svim ženama u publici.

- Nismo mi svi muškarci isti. Neki od nas, nekih 70-80 posto vole žene, nisu svi budale. Mi smo ljudi, ali od svih muškaraca koji sjede ovdje poklonit ćemo ženama pjesmu, da li se radi o ženi, sestri, majci, o susjedi, o punici nema veze. Pravi muškarci vole žene. Iskazuju poštovanje. Bez zena ovaj svijet ne bi imao smisla - emotivno je poručio pjevač.

Posebno je raznježio obožavateljicu Anđelu, koja nije uspjela zadržati suze.

- Uživala sam, ovo mi je najbolji dan u životu - rekla je ushićena Anđela nakon koncerta.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Okupljene je oduševio trenutak kada je na pozornicu izašla Minea (46) i zapjevala svoj hit 'Rano'.

A uz brojnu publiku, pjevača su stigli podržati obitelj i prijatelji.

- Došli su prijatelji koji su tu sada na odmoru. Neki iz Njemačke, neki iz New Yorka, iz Splita rođaci neki. Što se tiče moje obitelji, obje kćeri su bile kad sam bio 2019. i bila je supruga, njoj je to stresno. Možda je to njoj bio treći koncert u životu. A večeras mi je od obitelji stigao sin i njegova izabranica, odnosno buduća. Hoće li mu biti žena ja ne znam, valjda će ostati do vjenčanja - otkrio nam je pjevač.

Ono što, međutim, nije nikome otkrio, jest da je jedan od prijatelja koji je stigao iz Njemačke, bio i njegov dobro poznati kolega i veliki prijatelj Mate Bulić (66). Zečić je Bulića pozvao da mu se pridruži iz publike, a zajedno su, na oduševljenje publike, zapjevali 'Nitko nema dva života'.

Nakon Bulićevog izlaska, publiku je oduševio trenutak kada je pjevač predstavio malenog Luku koji je preuzeo ulogu bubnjara na nekoliko pjesama.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Pred njim je svjetska karijera, samo se mora riješiti nas - našalio se Zečić nakon Lukinog nastupa i gromoglasnog pljeska.

Podsjetimo, Zečić je prošle godine pod okriljem Croatia Recordsa izdao album 'Srce moje iz bitaka sto'. Osim iz poslovnih, 2022. je za njega bila posebna godina iz obiteljskih razloga. Naime, njegova je kći Mia rodila sina Tomu pa je pjevač postao novopečeni djed.

Nešto više od godinu dana kasnije, otkrio nam je kako se snalazi u ulozi djeda.

- Kad sam imao djecu, još ih imam, onda imate obavezu i nemate im se vremena posvetiti. To su mi ljudi govorili koji su već dobili unuka, ja to nisam doživio. Sad kad sam vidio uistinu je tako. Sad imam vremena dati unuku ljubav, razmaziti ga i uzeti ljubav od njega. Dakle nemam odgovornost, neka to rade roditelji. Ja ću ga pokušati razmaziti, to je uloga djeda - rekao je pjevač.

Što se daljnjih planova tiče, Zečić je ostao tajnovit, ali je otkrio da se sprema nešto novo.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Već su snimljeni neki spotovi, još uvijek snimamo pjesme i radimo. Nećemo ništa objavljivati do sljedeće godine - rekao je Zečić, a na naše pitanje o tome planira li možda zapjevati u Areni, s osmijehom je poručio: 'Ako bude hrabrosti i želja publike'.