Nakon rasprodanog koncerta 2024. godine, vrijeme je za novi spektakl! Miljenik publike Dražen Zečić vraća se u Arenu Zagreb i ponovno priprema večer koju će publika dugo pamtiti.

- Dolazimo u našu najveću arenu 12. prosinca. Vežu me uz nju lijepe uspomene i uvijek joj pristupam s poštovanjem. Veselim se, ali osjećam i odgovornost. Prvo što poručujem ljudima - želim im puno zdravlja, sreće i mira, što je najvažnije. Onima koji su već bili znaju kako to izgleda, a onima koji će doći ovaj put mogu obećati da ćemo se potruditi da bude još bolje nego prošli put. Čuo sam od mnogih da im je bilo žao što nisu bili prošli put. Zato oni koji su tad propustili, neka dođu, možda im se svidi, možda im bude lijepo - najavio je Zečić putem Happy FM-a, uz čiju podršku donosi ovaj veliki koncert.

Upravo su brojni njegovi obožavatelji prije dvije godine ostali bez ulaznica jer je koncert bio rasprodan danima unaprijed. Tu će večer, priznaje splitski glazbenik, pamtiti zauvijek.

- Sjetim se tog izlaska, kada nisam vjerovao... Unatoč tome što radimo već toliko godina, nismo radili veliki medijski pritisak oko tog koncerta i nisam imao očekivanja, a onda vam toliko ljudi dođe. Bio sam jako emotivan. Osjećao sam nešto posebno, važnost tog trenutka, kao kad vas netko lijepo iznenadi. Kao da mislite da se nitko neće sjetiti vašeg rođendana, a onda se odjednom pojave dragi vam ljudi, baš kao u filmovima - prisjetio se Zečić.

Tijekom bogate i dugogodišnje karijere nizao je bezvremenske hitove koji su obilježili generacije, a koje će publika u zagrebačkoj Areni 12. prosinca 2026. imati priliku pjevati uglas. Među njima su 'Boem u duši', 'Nitko nema dva života', 'Govore mi mnogi ljudi', 'Pokidat ću lance sve', 'Stani srce', 'Ima li nade za nas' i mnogi drugi.

- Repertoar slažemo prema onome što ljudi najviše vole. Izazovno je, ipak je iza mene 200 pjesama. Ponekad mi zamjere zašto neku nismo uvrstili, ali jednostavno je nemoguće sve izvesti - govori, a otkrio je i da je u pripremi novi album, kao i dueti s dragim mu kolegama, među kojima je jedan s Ivanom Kovač.

Njegovi koncerti poznati su po snažnoj emociji, vrhunskoj atmosferi i zborskom pjevanju tisuća glasova, zbog čega ga brojni s razlogom nazivaju 'kraljem zabave', iako se on tako ne osjeća.

- Ne bih za sebe rekao da sam 'kralj zabave', niti volim takve titule. Publika i ja na koncertima odemo u neki drugi svijet. Možda su to okolnosti, možda ljudi osjećaju da su propustili neku priliku pa im nedostaje, pa se opuste i maštaju kako bi to bilo lijepo, kao nešto što možda nikad nisu doživjeli. Uđemo u jedan naš svijet koji nije opterećen stvarnošću i onim što nam se nameće. Tada i tužne pjesme, koje sam pisao, pomognu da iz sebe izbacimo sve ono što nas tišti i na neki način se rasteretimo. Netko to zove zabavom, ali ja bih rekao da se tu zapravo lijepo podsjećamo na emocije. Ne radim spektakl u klasičnom smislu, ne gutam mačeve i ne radim senzacije na pozornici. Jednostavno uđem u pjesme, izbacim iz sebe ono što osjećam, a ljudi to prepoznaju pa učine isto - poručuje Zečić.

Ako je suditi prema prošlom rasprodanom koncertu, i ove će godine zagrebačka Arena biti mjesto najveće fešte u gradu, a ulaznice su već u prodaji putem upad.hr.