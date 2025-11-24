Obavijesti

'BILA ZVIZDA BETLEHEMA'

Rišpet okupio poznata imena i fanovima darovao novu pjesmu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Rišpet okupio poznata imena i fanovima darovao novu pjesmu
Foto: Nemi Bulat

Popularna klapa uz pomoć slavnih prijatelja snimila je božićni singl i spot koji će ove zime ugrijati srca mnogih obožavatelja

Rišpet ove godine daruje publici pravu božićnu glazbenu čaroliju – novu pjesmu 'Bila zvizda Betlehema', u kojoj su im se pridružili brojni prijatelji, neki od najprepoznatljivijih glasova domaće glazbene scene.

Foto: Nemi Bulat

Pjesmu je skladao Pero Kozomara, tekst potpisuje Robert Pauletić, dok je za suvremen i emotivan aranžman zaslužan Leo Škaro. No ono što ovu pjesmu čini uistinu posebnom jest činjenica da je Rišpet nije otpjevao sam – nego uz podršku prijatelja i kolega.

U snimanju pjesme sudjelovali su: Zorica Kondža, Dražen Zečić, Neno Belan, Jole, Duško Ćurlić, Ivan Pažanin, Giuliano, Tedi Spalato, klapa Neverinke, te troje djece, među kojima i Jolin sin Ivan. Upravo ta zajedništva, generacijski šarena i iskreno emotivna, pjesmu pretvaraju u pravi glazbeni zagrljaj kao što je 'Bila zvizda Betlehema'.

Foto: Nemi Bulat
Foto: Nemi Bulat

- Kako za Božić nitko ne smije biti sam, pišući ovu pjesmu osjetio sam da je ni Rišpet ne smije otpjevati solo, nego s prijateljima. Jako sam sretan zbog ove pjesme koja spaja tradiciju i pop glazbu, a prijatelji su je, kao i moji Rišpetovci, divno otpjevali i ukrasili kao savršen bor – pa zvučimo kao jedan veliki božićni Band Aid - ispričao je Pero Kozomara, te poručio: 'Guštajte u 'Biloj zvizdi Betlehema' i sretan i blagoslovljen Božić vama i vašim obiteljima od Rišpeta i prijatelja!'.

Uz pjesmu je snimljen i prigodni video spot koji dodatno upotpunjuje blagdanski ugođaj za čije se kadrove pobrinuo Željko Petreš. 'Bila zvizda Betlehema' od danas je dostupna na svim digitalnim platformama poput Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, YouTube.. i već je spremna postati nova božićna uspomena koja će grijati srca tijekom blagdana.

POGLEDAJTE SPOT:

