Dražen Žerić Žera: 'Moja djeca ne slušaju Crvenu jabuku, važno mi je samo da završe školu...'

Imali smo 20 godina kad smo tek krenuli i jedino nam je bio cilj da izbacimo prvu ploču. Nismo imali prevelika očekivanja... Mi smo uvijek mislili da trebamo snimati pjesme koje će dugo ostati među ljudima, govori nam frontmen Crvene jabuke, Dražen Žerić Žera.

Bend iduće godine ide na europsku turneju. Bit će to proslava 40 godina Crvene jabuke u 40 gradova. Prvi će, naravno, biti u Sarajevu.

- Sarajevo je moja prva ljubav, moj rodni grad koji nosim u srcu, grad s posebnim šarmom pa je nekako logično da od tamo krenemo - ističe Žera.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Tamo je sve i počeo 1985. godine. Crvene jabuku su osnovali Dražen Ričl -Zija i Zlatko Arslanagić, koji je autor većine hitova. Kasnije im se pridružuje Žera na klavijaturama, Aljoša Buha na bas gitari i bubnjar Darko Jelčić - Cunja. Nažalost, na početku prve turneje 1986. godine zbog ozljeda u prometnoj nesreći živote gube Ričl i Buha.



- Ričl je pisao prekrasne pjesme. To je bio dječački san koji je naprasno prekinut - kaže Žera.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

'Bježi kišo s prozora', jedan od njihovih prvih hitova, napisao je Ričl.

- Tad su diskografske kuće imale glazbene stručnjake, koji tu pjesmu nisu prepoznali kao hit. Govorili su da smo kopija Plavog orkestra, no oni nisu prepoznali ni Daleku Obalu, Đavole... Da smo slušali stručnjake odustali bi, no mi smo uspjeli jer smo bili uporni i tvrdoglavi - ističe Žera.

U ovih 40 godina benda Žera se posebno sjeća dva koncerta. Prvi nastup u Sarajevu i posljednji koncert u zagrebačkoj Areni za Valentinovo.

- Na tom prvom koncertu smo se svi tresli. Čekaju vas stotine ljudi, a mi imamo tri pjesme. Za Arenu su mnogi mislili da je nećemo napuniti jer je Valentino bio radni dan, ne znam kakve to veze ima za koncert - smije se pjevač.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Njihov novi studijski album "Mirišu jabuke" od srijede je dostupan u prodaji, a naslovna pjesma već je osvojila srca publike.



- To treba zahvaliti našim autorima koji to pišu. Ja samo otpjevam. Ako mi nije tekst dobar, onda ne mogu to pjevati. Oni se trude da tekst ima smisla i emociju. Ljudi prepoznaju kada je nešto izašlo prirodnim putem i kada se nešto pokušava na silu - rekao nam je Žera.

Pjevač svih ovih godina ne izlazi iz Starki.

- Puno sam ih podijelio, ali i pobacao. Zauzimaju malo previše mjesta - šali se Žera.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Bend je europsku turneju najavio mini koncertom na terasi zagrebačkog hotela Esplanada, a Žeru je iz prvog reda bodrila supruga Barbara Marčela Žerić, s kćerima Petrom i Mareom.

- Nisam ih još uhvatio da slušaju Crvenu jabuku u kući, kriju one to malo od mene. Meni je samo važno da završe školi i da su dobro odgojne, a supruga i ja koliko možemo trudimo se da im opskrbimo bezbrižno djetinjstvo - rekao nam je za kraj Žera.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL