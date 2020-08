Drew Barrymore: 'Tijelo mog djeda ukrali su iz mrtvačnice'

<p>Glumica <strong>Drew Barrymore </strong>(45) šokirala je javnost potvrdivši dugogodišnju glasinu da je truplo njezina djeda ukradeno iz mrtvačnice za 'posljednji party', javlja <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/drew-barrymore-grandfather-john-barrymore-corpse-errol-flynn-wc-fields-rumour-a9680946.html">Independent</a>.</p><p>To je otkrila u YouTube emisiji 'Hot Ones', gdje je rekla da su tijelo njezina djeda, glumca <strong>Johna Barrymorea</strong>, ukrali prijatelji, a zatim ga zamotali i naslonili na stol za Poker, i to nedugo nakon što je preminuo.</p><p>Domaćin emisije, <strong>Sean Evans</strong> (34), aludirao je da su za otmicu tijela odgovorna trojica prijatelja veteranskog glumca, i to<strong> Errol Flynn</strong>,<strong> </strong>komičar <strong>W. C. Fields</strong> te pjesnik i anarhist <strong>Sadakichi Hartmann</strong>.</p><p>- Jesu - odgovorila je glumica, a potom dodala: 'Nadam se da će moji prijatelji učiniti istu stvar za mene. Mislim da smrt dolazi s toliko tuge i razumijem to, ali moja želja bi bila, ako je to u redu, kada bi svi mogli biti veseli i slavljenički raspoloženi te organizirati party'.</p><p>Inače, John Barrymore je preminuo 1942. Glumica kaže kako je priča s tijelom njezina djeda poslužila kao inspiracija za scenu u filmu 'S.O.B.'</p>