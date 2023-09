Drew Barrymore usred štrajka ponovo pokreće svoj talk show: 'Vraćamo se, ovo je moj izbor'

Odlučila sam otići s dodjele MTV-a, filmskih i televizijskih nagrada jer sam bila voditeljica tamo i to je bilo u izravnom sukobu s onim čime se štrajk bavio, a to su studiji, streameri, film i televizija, započela je tako novu objavu na društvenim mrežama, Drew Barrymore (48). Time je najavila kako će se njezin dnevni talk show vratiti na male ekrane i prije nego se to očekivalo, s obzirom da trenutačno u Hollywoodu traje štrajk pisaca i glumaca.

Drew je najavila kako će uskoro započeti s četvrtom sezonom, u skladu s pravilima Ceha američkih pisaca i SAG-AFTRA štrajkovima.

- Bilo je to i u prvom tjednu štrajka pa sam učinila ono što sam u tom trenutku smatrala prikladnim kako bih se solidarizirala s piscima. I da budemo jasni, naš talk show zapravo je završio 20. travnja tako da nikada nismo morali 'ugasiti' show - objasnila je glumica.

Foto: Instagram

- Međutim, također donosim odluku vratiti se po prvi put u ovom štrajku, za našu emisiju, na kojoj je možda moje ime, ali ovo je veće od mene. Ovo je moj izbor. U skladu smo sa zabranom raspravljanja ili promicanja filma i televizije bilo koje vrste koji su napadnuti - poručila je Drew koja se osvrnula i na to kako su pokrenuli emisiju uživo za vrijeme globalne pandemije.

- Naša je emisija stvorena za osjetljiva vremena i funkcionirala je samo kroz ono što stvarni svijet prolazi u stvarnom vremenu. Želim biti tamo kako bi pružila priliku javnosti da vidi što to pisci rade tako dobro, a to je način da nas se okupi ili nam pomogne da shvatimo ljudsko iskustvo - dodala je.

Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL

- Nadam se što skorijem rješenju za sve. Prebrodili smo teška vremena otkako smo prvi put nastupili. I tako činim korak naprijed kako bih ponovno započela četvrtu sezonu s oštroumnom poniznošću - zaključila je Drew.

Foto: OConnor- Arroyo/AFF-USA.com

Inače, prema pravilima WGA o štrajku, većina dnevnih talk show emisija smije se nastaviti prikazivati ​​jer mnoge od njih ne zapošljavaju pisce koji su članovi sindikata. Dvije iznimke uključuju The Drew Barrymore Show i The Talk , koji su 'ugašeni' na početku štrajka ali nastavljaju se reprizirati, kao i kasnonoćne talk show emisije.

Iako će Drew započeti svoju novu sezonu, suprotno WGA-u, glumci koji se pojavljuju kao gosti morat će se pridržavati pravila o štrajku SAG-AFTRA-e, koja uključuju zabranu raspravljanja ili promicanja bilo kojeg odbačenog djela, kako navodi The Hollywood Reporter.