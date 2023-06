Steven Spielberg progovorio je o odnosu s Drew Barrymore: 'Osjećao sam se bespomoćno...'

Redatelj Steven Spielberg (76) oduvijek je predstavljao očinsku figuru glumici Drew Barrymore (48), međutim kada ga je upitala da joj postane legalni skrbnik, Steven je odbio. Sve to odvijalo se 1982. na snimanju 'E.T. the Extra-Terrestrial' kada je Drew imala samo 7 godina.

Njezin vlastiti otac, glumac John Drew Barrymore, bio je alkoholičar, a Spielberg je na kraju pristao biti njezin kum. Barrymore je Stevena opisala kao 'jedinu osobu u svom životu do danas koja je ikada bila roditeljska figura', stoji u novom glumičinom profilu kojeg je objavio Vulture.

Glumica je čak provodila i vikende sa Spielbergom, a od njega je dobila i mačku koju je nazvala Gertied.

Drew je nekoliko puta i javno govorila o tome kakve je posljedice imala zbog oca alkoholičara. Marihuanu je konzumirala već s 10 godina, a kokain s 12 godina. Tada se prijavila i na odvikavanje od ovisnosti.

- Bila je budna daleko nakon vremena za spavanje, odlazila je na mjesta o kojima je trebala samo čuti i živjela je život u vrlo nježnoj dobi za koji mislim da joj je oduzeo djetinjstvo. Ipak, osjećao sam se vrlo bespomoćno jer nisam bio njezin otac. Mogao sam joj biti samo savjetnik - rekao je Spielberg za Vulture.