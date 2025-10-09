Droge i Yoko Ono udaljile su ga od benda, zbog nje je često kršio zlatno pravilo Beatlesa

John Winston Lennon rođen je u engleskom Liverpoolu, gdje je i odrastao uz majku nakon što ih je otac napustio. Gotovo 20 godina nije razgovarao sa svojim ocem, a iako su u javnost curile brojne informacije o njegovoj obitelji, malo koja od njih je sasvim točna.

Glazba mu je oduvijek bila zanimljiva, a 1956. godine je od majke na poklon dobio prvu gitaru. Majci je govorio da će jednoga dana biti poznat, no ona je uvijek na to sumnjičavo reagirala. Nije smatrala da će moći preživjeti samo od glazbe, no ispostavilo se upravo suprotno. U srpnju 1958. godine Julia Lennon poginula je u prometnoj nesreći, a njezina smrt uvelike se odrazila na Johna. Upravo ta tragedija poslužila je kasnije kao inspiracija za njegove brojne uspješnice.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Prvi bend Lennon je oformio kada mu je bilo 15, a zvali su se Quarrymen. Na drugom nastupu benda upoznao je Paula McCartneyja, a dvojac u to vrijeme nije ni sanjao da će jednoga dana postati najbolji autori pjesama svih vremena. Ponudio je McCartneyju da se pridruži bendu, a Paul je predložio da njegov prijatelj George Harrison bude glavni gitarist. Lennon, McCartney, Harrison i Stuart Sutcliffe oformili su bend The Beatles početkom 1960. godine. Nastupali su u lokalnim barovima, no ubrzo im se otvorila šansa da krenu svirati i po Europi.

McCartney se nakon koncerta u Hamburgu početkom 60-ih godina primio basa te je Sutcliffe otišao iz benda, a umjesto originalnog bubnjara pridružio im se Ringo Starr. Beatlesi su rođeni. Njihov prvi singl bio je "Love Me Do" 1962. godine, a debitantski album "Please Please Me" snimili su u manje od 10 sati godinu kasnije. Ostali članovi benda idolizirali su Lennona, o čemu je jednom prilikom ispričao Paul McCartney.

- John je bio naš Elvis. Svi smo se ugledali na njega. Bio je najstariji u bendu, najbistriji i zaista je bio vođa - komentirao je McCartney u intervjuu 1987. godine.

PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS

Početak 1963. godine označio je početak njihove planetarne popularnosti. Njihovu popularnost ubrzo su svi počeli nazivati Beatlemanijom, djevojke su vrištale kada bi ih vidjele, a nisu mogli napraviti ni korak bez da se svi mediji o tome raspišu. U jednom trenutku se Lennon počeo brinuti da fanovi ne čuju glazbu na njihovim koncertima od prevelike buke djevojaka koje vrište. Već onda mu je sve počelo ići na živce. Pjesmu "Help!" napisao je upravo o tome, o čemu je i javno govorio.

Već na počecima karijere, John je počeo uživati razne droge, od tableta do LSD-a. Godine 1967. objavljena je legendarna pjesma "Strawberry Fields Forever" i njihov kultni album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Lennon je u tom periodu zrelije pisao pjesme, a ostali članovi su počeli primjećivati promjene na njemu. Drugačije se ponašao, drugačije se odnosio prema poslu i drugačije je razmišljao o bendu.

Nakon što je izašla pjesma "All You Need Is Love", bend je posjetio Indiju, gdje su nastale brojne pjesme s njihova duplog albuma "The Beatles". Nakon povratka u London, pokrenuli su tvrtku Apple Corps, a u to vrijeme su svađe u bendu postale sve češće. John je upravio bio upoznao umjetnicu Yoko Ono te je inzistirao da ga uvijek prati, čak i dok su snimali u studiju. Ostatak Beatlesa nije bio sretan s tom idejom jer su imali izričito pravilo da žene i djecu ne dovode u studio dok snimaju. Do kraja 1968. godine, Lennon je sve više konzumirao droge i udaljavao se od benda. Napustio je bend 20. rujna 1969. godine, ali je pristao ništa ne otkriti medijima zbog ugovora koji su imali u to vrijeme.

50 Years Since Lennon and Ono First Met | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Ja sam bend pokrenuo, ja sam ga i raspustio. Jednostavno - rekao je Lennon nakon raspada Beatlesa. Godinu kasnije objavio je samostalni album "John Lennon/Plastic Ono Band". Album "Imagine" izašao je 1971. godine, a naslovna pjesma se godinama koristila kao glazbena podloga brojnim antiratnim prosvjedima diljem svijeta.

Lennon i Ono preselili su se u SAD početkom 70-ih godina, no stalno su bili pod prijetnjom deportacije Nixonova režima. Priključili su se radikalnoj ljevici te su djelovali u aktivističkim skupovima i brojnim prosvjedima. Problemi nisu zaobišli ni slavni par, koji se razišao 1973. godine. Glazbenik je potom otišao u Los Angeles, gdje je surađivao s Davidom Bowiejem i Eltonom Johnom, a ondje je ljubovao s May Pang. Kasnije se pak pomirio s Yoko, a ona je na njegov 35. rođendan rodila njihovog sina Seana. U to se vrijeme malo povukao od glazbe, no na scenu se vratio 1980. s albumom "Double Fantasy".

Na žalost, samo nekoliko tjedana nakon što je album objavljen, Mark David Chapman upucao je Johna Lennona nekoliko puta na ulazu zgrade u kojoj je glazbenik živio. Lennon je preminuo u njujorškoj bolnici Roosevelt 8. prosinca 1980. godine. Posthumno je dobio brojna priznanja za svoj rad, uključujući Grammy, a primljen je u Rock and Roll Hall of Fame te su ga ugledni časopisi svrstavali u top 5 najboljih glazbenika svih vremena.