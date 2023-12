Ubio je Johna Lennona pa rekao policajcima: 'Oprostite što sam vam uništio večer, morao sam'

Je li ti mene j**eno za***avaš? Vikao je u večernjim satima 8. prosinca 1980. u New Yorku policajac Peter Cullen na Marka Davida Chapmana. Ovaj je samo nekoliko minuta ranije upucao Johna Lennona te je mirno ostao ispred ulaza zgrade Dakota čekati dolazak policije.

Inspiraciju pronašao u knjizi

Vrijeme je kratio čitajući omiljenu knjigu "Lovca u žitu". Glavni lik te knjige mu je bio i inspiracija za zločin, ispričat će kasnije. Nakon dolaska policije nije se opirao. Mirno ih je dočekao te im se ispričao "što im je pokvario večer". Policajci nisu mogli vjerovati što se događa.

- Zabrinut si za našu noć? Je li znaš što si upravo napravio - pitao je Cullen Chapmana dok su ga uhićivali.

Foto: Profimedia

Stigao je ubrzo i drugi policijski tim, koji je Lennona odveo do bolnice, ali legendarnom Beatlesu nije bilo spasa. Upucan je u 22:50, proglasili su ga mrtvim 25 minuta kasnije... Toga kobnog dana Lennon i Chapman vidjeli su se nekoliko puta. Chapman, koji je u New York stigao s Havaja, od ranih jutarnjih sati bio je ispred Lennonove zgrade. Tu se družio i pričao s ostalim fanovima Beatlesa, pa je u cijeloj toj dobroj zabavi propustio vidjeti trenutak kad je Lennon izašao iz taksija. No nije mu zasmetalo. Ostao je čekati drugu priliku.

Tražio ga je autogram

U jednom trenutku vidio je i dadilju kako u zgradu ulazi sa sinom kojeg su imali Lennon i Yoko, petogodišnjim Seanom. Prišao je dadilji, rukovao se s malenim Seanom te kazao: "Koje predivno dijete". Oko 17 sati Lennon, koji je maloprije završio fotosession s jednom od danas najpoznatijih fotografkinja Annie Leibovitz, u pratnji Yoko napušta zgradu Dakota. Chapman, tad 25-godišnjak, prilazi Lennonu. U ruci mu nije pištolj nego primjerak Lennonove ploče koju je slavni Beatle snimio s Yoko "Double Fantasy". Traži ga autogram...

Foto: Annie Leibovitz

Kako su ranije govorili ostali Beatlesi, Lennonu fanovi nisu smetali. Volio je s njima razmijeniti koju riječ, dati im autogram. Cijenio je to što je netko na njega čekao satima...

- Bio je vrlo ljubazan prema meni. Ironično... Limuzina ga je čekala, ali bio je pažljiv. Kad mi se potpisao na album, pitao me trebam li još nešto. Odgovorio sam: 'Ne treba, gospodine'. Nakon toga je otišao. Bio je srdačan, skroman, pristojan... - kazat će o njihovu popodnevnom susretu Chapman.

Paul Goresh, fotograf amater, čak je zabilježio taj trenutak "druženja" Chapmana i Lennona. Kad je čuo da je Lennona upucao "fan s Havaja", rekao je da je znao da je Chapman krivac te je policiji otkrio da ima fotografiju ubojice. Nije ih zanimalo. Fotografiju je potom prodao... No iako je Lennon bio pristojan, ljubazan..., Chapman je svejedno odlučio nastaviti sa svojim planom i ubiti legendarnoga glazbenika. Zašto ne odmah tad, vjerojatno samo on zna. No Lennon je živio svoje zadnje sate...

- Jednostavno sam bio primoran ubiti Lennona. Ništa me nije moglo odvući od te zgrade - reći će kasnije Chapman, koji je i prije toga putovao u New York kako bi "nadgledao" zgradu.

Foto: Profimedia

Prolazili su sati, pala je noć, Lennon je u studiju radio na pjesmi svoje drage Yoko, a u 22:50 pred Dakotom se pojavila njihova limuzina. Par je bio na putu za večeru, imali su rezervaciju, ali Lennon je htio poželjeti sinu laku noć... Yoko i John su Chapmana vidjeli kod ulaza, Lennon ga je prepoznao od ranije. Kad su prošli pokraj njega, izvadio je pištolj i ispalio pet metaka u smjeru Lennona s udaljenosti od tri metra. Lennon je posrnuo. Više metaka ga je pogodilo. Uspio se popeti pet stepenica do recepcije zgrade i izustiti: "Upucao me, upucao me".

'Upocao sam Johna Jennona'

Portir Joe Perdomo uspio je u tom trenutku izbaciti pištolj iz Chapmanove ruke i šutnuti ga dalje po pločniku. Drugi zaposlenik zgrade, Jay Hastings, pokušavao je zaustaviti krvarenje Lennonu.

- Znaš li što si to upravo sad napravio? - vikao je u šoku portir na Chapmana.

- Znam. Upucao sam Johna Lennona - odgovorio mu je ovaj kratko...

Foto: Profimedia

Shvativši u tom trenutku da Hitna pomoć neće doći u dovoljno brzom roku, policajci James Moran i Bill Gamble stavljaju Lennona u svoje policijsko vozilo i jure prema bolnici. Kasnije će ispričati kako je Lennon tad još pokazivao znakove života. Na pitanje zna li gdje se nalazi, potvrdno je kimnuo glavom. Policajci su u bolnicu Roosevelt stigli nekoliko minuta prije 23 sata. Policajac je nosio Lennona na leđima i s ulaza je viknuo kako ima "žrtvu s više prostrjelnih rana". Lennon nakon dolaska u bolnicu više nije imao puls i nije disao. Doktori su pokušali napraviti sve da ga spase, ali nije imao nikakve šanse.

- Da ga je upucao ispred cijele operacijske sale, dok je cijeli tim kirurga čekao na to da može početi sa spasonosnom operacijom, svejedno ne bi preživio takve ozljede - ispričat će kasnije šef hitne službe bolnice Roosevelt.

Glazba u bolnici, a zatim vrisak

U trenutku kad je Lennon proglašen mrtvim, piše Guardian, na bolničkom razglasu svirao je legendarni hit Beatlesa "All my loving". Glazbu je potom prekinuo glasan vrisak. Šef hitne službe je upravo rekao Yoko da je John mrtav. Ona je od bolnice tražila da još ne izađu s tom vijesti. Bojala se da će njihov sin Sean za tatinu smrt doznati preko televizije... No medijima nije trebalo dugo da saznaju. U bolnici je te tužne večeri, zbog pada s motocikla, bio i novinar i urednik Alan Weiss. On je svojoj redakciji odmah javio čemu je upravo svjedočio. Vijest je uskoro obišla svijet.

- Ubio sam ga jer je bio poznat. Da je bio manje poznat, ne bih ga ubio - priznao je Chapman na jednom saslušanju gdje je tražio uvjetnu slobodu.

Foto: Profimedia

Kao potencijalne mete razmatrao je i Davida Bowieja, Johnnyja Carsona, Georgea C. Scotta... Na kraju je odabrao Lennona.

- Koristio sam šuplje metke jer su ubojitiji. Htio sam ga ubiti - govorio je kasnije Chapman, koji je inspiraciju za svoj čin pronašao u liku iz "Lovca u žitu" Holdenu Caulfieldu.

Kasnije će Chapman objasniti da mu je smetala Lennonova dvoličnost, izjava "da su Beatlesi popularniji od Isusa", tekst njegove pjesme "God", tekst pjesme "Imagine" gdje pjeva "Imagine there's no possessions" ("Zamisli da nitko ništa ne posjeduje")... A dok to propovijeda, živi u luksuzu i izobilju.

- On je bio lažnjak - smatrao je Chapman.

Foto: Profimedia

Priznao krivnju pa tražio uvjetnu slobodu

Zbog ubojstva je osuđen na minimalno 20 godina zatvora. Priznao je krivnju. Zahtjev za puštanje na uvjetnu slobodu odbijen mu je do danas 12 puta. Supruga Gloria Abe ostala je uz njega i 43 godine nakon što je počinio ubojstvo te često putuje s Havaja kako bi ga posjetila u zatvoru u saveznoj državi New York. Jedanput na godinu ima pravo na bračni posjet, koji traje 44 sata. Ispričala je kako tada uz supruga gleda televiziju i pravi pizzu. Uz njega je ostala jer, kaže, tako nas uči Biblija. Lennon nije imalo službeni sprovod. Kremiran je i njegov pepeo je raspršen po Central Parku.

- Samo sam htio biti u bendu. Svirati gitaru. I evo nas. Dvadeset godina kasnije neki luđak mi je ubio prijatelja - govorio je u nevjerici njegov kolega, beatlesovac George Harrison svojem društvu.

Paula McCartneya su zbog "mlake" reakcije o smrti prijatelja neki fanovi kritizirali. Ali čovjek je jednostavno bio izgubljen. Nije mogao pronaći riječi. Ringo Starr je za vijest doznao dok je boravio na Bahamima. Čim je čuo, sjeo je u avion i otišao je tješiti Yoko. Ostao je neko vrijeme u stanu igrati se s malenim Seanom... Nitko od kolega iz benda, ali ni na svijetu, nije mogao vjerovati da Johna Lennona više nema. Toga mršavog čudaka koji je 1960. sa skupinom prijatelja pokrenuo pravu glazbenu revoluciju. U deset godina, koliko su zajedno postojali, pokorili su svijet.

Foto: Profimedia

Raspad legendarnog benda

Šanse za ponovno okupljanje Beatlesa i prije Lennonove smrti bile su male, gotovo mizerne, ali fanovi su se svejedno nadali. Nitko nije mislio da će ovako završiti... Neki su za raspad legendarnog benda najviše krivili Yoko Ono, drugi smatraju da je Lennonov problem s heroinom krivac, treći krive beatlemaniju, govore da su se u bendu zasitili svega, neki smatraju da je smrt menadžera Briana Epsteina bila okidač, za neke je McCartney bio najveći problem... Na kraju nije zapravo ni bitno. "Abbey Road", "A Hard Day's Night", "Let it be", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Revolver"... slušaju se i danas po cijelom svijetu.

Sve je počelo u Liverpoolu, nastavilo se u Hamburgu te eksplodiralo "preko bare". Kad god specijalizirani portali prave listu najvećih bendova u povijesti, možete se kladiti da će Beatlesi biti na prvome mjestu uz napomenu "kako je revolucija počela s njima".

- Puno je patnje danas... Svijet bi nam izgledao drukčije da je John s nama - kazala je nedavno Yoko...