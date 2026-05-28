Druga sezona projekta AJMO! imala je čak 65 koncerata

Ured za izvoz glazbe Hrvatska (We Move Music Croatia) priveo je kraju drugu sezonu projekta AJMO!, s 65 koncerata u 15 manjih gradova i mjesta diljem Hrvatske, uz sudjelovanje 72 domaća izvođača i 96 nastupa, dodatno potvrdivši potencijal decentraliziranog modela koncertne aktivnosti.

Projekt koji Ured zajednički provodi s Ministarstvom kulture i medija RH tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, pritom je ostvario i značajan financijski rast u godini općeg pada koncertnog interesa na nacionalnoj razini. Ukupni proračun projekta povećan je za 33,6 %, dok su organizatori ostvarili 44,1 % više vlastitih prihoda te 20 % više publike nego lani.

Dok je pilot izdanje prvenstveno testiralo potrebu za ovakvim modelom potpore, druga sezona otvorila je važna razvojna pitanja za budućnost koncertne scene izvan najvećih urbanih centara. Jedan od ključnih zaključaka druge sezone odnosi se na važnost kontinuiteta programa. Pokazalo se da sredine s redovitim koncertnim programom znatno uspješnije razvijaju publiku i održivost koncertnih prostora od onih koje se oslanjaju isključivo na povremene pojedinačne događaje.

U tom smislu AJMO! se pokazao relevantnim ne samo kao model potpore koncertima, nego i kao mehanizam aktiviranja lokalnih organizacijskih i kreativnih kapaciteta tijekom razdoblja smanjene koncertne aktivnosti. Takav kontinuitet donio je i napredak u diversifikaciji prihoda. Čak deset organizacija ostvarilo je dodatno lokalno ili regionalno sufinanciranje upravo zahvaljujući sudjelovanju u projektu AJMO!, čime se postupno stvaraju stabilniji uvjeti za dugoročni razvoj koncertnih programa.

AJMO! je ove sezone ostvario i ravnomjerniju teritorijalnu pokrivenost, uključujući veći broj manjih i otočnih mjesta - 8 iz jadranske (dva otočna organizatora) i 7 iz kontinentalne Hrvatske.

Projekt je pritom jasno pokazao da kontinentalne i turističke regije zahtijevaju različite programske i organizacijske pristupe. Dok pojedini kontinentalni klubovi uspijevaju razviti stabilniji cjelogodišnji ritam, oni iz turističkih sredina, prilagođavaju se drukčijoj dinamici kulturne potrošnje i lokalnim prioritetima.

Podaci pokazuju da kontinentalne sredine imaju i stabilniju lokalnu podršku, pri čemu se posebno ističu Čakovec, Križevci i Zabok, ostvarivši prosječno 45 % više vlastitih prihoda od jadranskih organizatora. Istovremeno, na jadranskom području zabilježen je snažan rast publike od čak 75 % u odnosu na prethodnu sezonu.

AJMO! je u drugom izdanju obuhvatio širok žanrovski spektar - od popa i pop rocka, preko trapa, hip hopa i elektronike do punka, heavy metala, world musica i klapskog pjevanja. Žanrovski otvoren pristup i poštivanje autonomije lokalnih organizatora omogućili su projektu da odgovori na stvarne potrebe lokalnih zajednica.

Organizatori na terenu pritom jasno prepoznaju promjene u generacijskim obrascima publike. Posebno se pokazalo da trap i hip hop programi najbrže dolaze do publike između 15 i 20 godina, dok alternativni i gitaristički koncertni programi zahtijevaju dugoročniji razvoj publike i stabilniji klupski kontinuitet. Važan iskorak ove sezone dogodio se i izvan same koncertne produkcije. Kroz zajedničke edukativne programe, gostovanja na showcase festivalima i izravnu razmjenu iskustava i kontakata, lokalni organizatori počeli su razvijati aktivniji model suradnje. Time je AJMO! prerastao početne okvire pilot projekta i počeo funkcionirati kao platforma koja povezuje različite lokalne scene, koncertne prostore i organizatore, stvarajući temelje za dugoročniji razvoj koncertne djelatnosti diljem Hrvatske.

U prilog tome govore i podaci iz završne evaluacije: svih 15 organizatora ocijenilo je provedbu projekta ukupnom ocjenom odličan, svi bi ponovno sudjelovali u AJMO! natječaju usprkos operativnim teškoćama, te jednoglasno smatraju da bez ovog projekta spomenutih koncerata uopće ne bi bilo.