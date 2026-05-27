Objavili u kojem će bugarskom gradu biti Eurosong 2027.

Bugarska će iduće godine prvi put ugostiti Eurosong, a nakon pobjede Dare i pjesme 'Bangaranga' potvrđeno je i da će se natjecanje održati u Sofiji. Vijest je na konferenciji za medije kratko potvrdila Milena Milotinova, glavna direktorica bugarske javne televizije BNT.

- Dobrodošli u Sofiju sljedeće godine - poručila je.

Iako su se kao domaćini spominjali i drugi bugarski gradovi, Sofija je od početka bila glavni favorit, piše portal esc-kompakt.de. Glavni grad Bugarske, u kojem živi oko 1,3 milijuna stanovnika, ispunjava sve uvjete koje Europska radiodifuzijska unija (EBU) postavlja pred domaćine Eurosonga.

Ima dvoranu s više od 10.000 sjedećih mjesta, dovoljno hotelskih kapaciteta i najveću zračnu luku u zemlji. Osim dvorane, Sofija ima i potrebnu produkcijsku infrastrukturu, a ako bude potrebno dodatno mjesto za novinare i organizaciju, dio sadržaja mogao bi biti smješten u obližnjem Sofia Tech Parku. Kao alternativa neko se vrijeme spominjao i Burgas na obali Crnog mora, no problem je predstavljala slabija prometna povezanost i manji broj letova izvan turističke sezone.