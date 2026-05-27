Obavijesti

Show

Komentari 0
POSLUŠAJTE 'TRAG OD SOLI'

Glazbenik s Dore objavio singl inspiriran posebnim odnosom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Glazbenik s Dore objavio singl inspiriran posebnim odnosom
1
Foto: Petra Ivanišević

Stihovi su nastali kao posveta osobi koja je, kako priznaje IVXN, snažno obilježila jedan dio njegova života

Admiral

Nakon singlova "Atacama" i "Ritual" te zapaženog nastupa na Dori 2025. s pjesmom "Monopol", mladi kantautor Ivan Milić IVXN predstavlja novi singl "Trag od soli" - pjesmu koja donosi atmosferu ljeta, mirisa mora i ljubavi koja ostavlja trag i onda kada završi.

POGLEDAJTE VIDEO:

"More me uvijek inspirira jer u sebi ima i mir i kaos. Jedan dan je potpuno tiho, drugi dan te razbije. Mislim da su i odnosi među ljudima često takvi. Htio sam da pjesma zvuči kao vožnja uz obalu, kad ti je glava puna emocija, ali ti je istovremeno nekako lijepo i uživaš. Htio sam napraviti pjesmu po svom ukusu, onako kako privatno najviše volim. Gitare, Mediteran, malo melankolije i puno emocije, to je zapravo glazba koju najviše osjećam i slušam cijeli život", poručuje.

ZAGREBAČKI GLAZBENIK ZA 24SATA IVXN otkrio: Ove godine nisam bio spreman za pritisak Dore
IVXN otkrio: Ove godine nisam bio spreman za pritisak Dore

Stihovi su nastali kao posveta osobi koja je, kako priznaje IVXN, snažno obilježila jedan dio njegova života.

"Nema tu nekog velikog filmskog trenutka, nego samo jednog dana shvatiš da određene pjesme, mjesta, mirisi i ljeta više ne možeš odvojiti od te osobe. Mislim da svi imamo tu jednu osobu koja nam ostane kao trag od soli", priznaje.

Foto: Petra Ivanišević

Posebnu dimenziju pjesmi daje i međunarodna suradnja. Uz Ivana Milića, glazbu potpisuju švedski autori Andreas Björkman i Jonas Ekdahl. Spot za pjesmu zajednički su režirali Petra Ivanišević i Ivan Milić, a vizualno prati isti osjećaj opuštenosti i mediteranske melankolije koji nosi i sama pjesma.

“Išli smo hvatati sunce i ljetni vibe, a na kraju me tijekom vožnje na vespi dva puta oprala kiša pa sam bio mokar do gole kože. Snimanje je bilo dosta nepredvidivo, ali mislim da smo na kraju ipak dobili baš onu atmosferu ljeta koju smo željeli”, zaključio je IVXN

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Oridano Trio donosi duh pariških jazz klubova 3. lipnja u ljetni vrt Vintage Industriala
VEČER RAZIGRANOG ZVUKA

Oridano Trio donosi duh pariških jazz klubova 3. lipnja u ljetni vrt Vintage Industriala

Koncert će se održati u srijedu, 3. lipnja, s početkom u 20 sati, a ulaz je besplatan. Ljubitelji jazza i swinga imat će priliku uživati u atmosferi koja spaja eleganciju starog jazza i opuštenost urbanog ljetnog vrta.
Tom Odell stiže u pulsku Arenu
ULAZNICE U PRETPRODAJI

Tom Odell stiže u pulsku Arenu

Britanski kantautor Tom Odell nastupit će 23. kolovoza 2026. u Puli, a njegovi najveći hitovi odzvanjat će u amfiteatru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026