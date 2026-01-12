Obavijesti

NA DODJELI ZLATNIH GLOBUSA

Društvene mreže bruje o licu Emme Stone: 'Išla je pod nož?'

Društvene mreže bruje o licu Emme Stone: 'Išla je pod nož?'
Foto: Mike Blake

Slavna glumica je na dodjeli Zlatnih globusa u žutoj suknji i topu otkrila svoje trbušne mišiće, no njezino lice, koje je izgledalo potpuno bez bora i zategnuto, potaknuo je brojna nagađanja na mrežama...

Glumica Emma Stone (37) bila je među najvećim zvijezdama nominiranima za Zlatni globus u nedjelju navečer, no svu pažnju ukralo je njezino primjetno zategnuto lice. Stone je prošetala crvenim tepihom ispred hotela The Beverly Hilton na Beverly Hillsu prije ulaska na ceremoniju gdje je iščekivala odluku o svojoj nominaciji za najbolju glumicu u filmu "Bugonia" redatelja Yorgosa Lanthimosa.

Odjevena u kombinaciju žute suknje i topa koji je otkrivao njezine trbušne mišiće, Stone je izgledala nevjerojatno dok je pozirala fotografima. Međutim, njezin ten, koji je izgledao potpuno bez bora i zategnuto, potaknuo je brojna nagađanja obožavatelja na društvenim mrežama, koji su uvjereni da se zvijezda potajno podvrgnula estetskom zahvatu, piše Daily Mail. Neki su čak opisali njezin izgled kao "neprirodan".

Društvene mreže prepune nagađanja

Obožavatelji su se odmah oglasili na društvenim mrežama kako bi komentirali glumičin izgled.

NISU SVI ODUŠEVLJENI Evo što su poslužili slavnima na Zlatnim globusima: 'Baš hrabro'
Evo što su poslužili slavnima na Zlatnim globusima: 'Baš hrabro'

- Lice joj u zadnje vrijeme izgleda tako drugačije - napisao je jedan obožavatelj na Redditu.

Drugi je korisnik postavio pitanje koje je bilo na umu mnogima. 'Je li imala neku proceduru na licu ili je to samo šminka?'

Nekoliko korisnika Reddita bilo je uvjereno da se Stone podvrgnula "face liftingu" unatoč tome što ima tek trideset sedam godina. Jedan je korisnik nagađao da je glumica korigirala nos i koristila filere, na što je drugi brzo odgovorio: "Nije imala operaciju nosa."

Šuškanja su počela još prošle godine

Glasine o "novom licu" Emme Stone započele su još u rujnu 2025. godine, kada se fotografirala s Lisom Manobal iz grupe Blackpink na reviji Louis Vuittona za proljeće/ljeto 2026. tijekom Tjedna mode u Parizu. Obožavatelji su tada preplavili društvene mreže komentarima da je glumica "neprepoznatljiva".

ŠIRI SE VIDEO Komičarka zezala DiCaprija na dodjeli Zlatnih globusa, njegova reakcija postala je viralna...
Komičarka zezala DiCaprija na dodjeli Zlatnih globusa, njegova reakcija postala je viralna...

Nagađanja su se nastavila i na listopadskoj premijeri njezinog filma "Bugonia" te na drugim događajima visokog profila, gdje je, prema mišljenju mnogih, izgledala bolje no ikad. Stone se do sada nije oglasila o raspravama koje njezini obožavatelji vode o njezinom izgledu.

Iako je izgubila nagradu za najbolju glumicu u filmskom mjuziklu ili komediji od Rose Byrne, zvijezde filma "If I Had Legs I'd Kick You", Stone se odlično zabavljala u druženju s holivudskim kolegama. Fotografirali su je iza pozornice s nagrađivanim redateljem filma "Wicked" Jonom M. Chuom, a pozirala je i za selfie s ikonom filma "Clueless", Alicijom Silverstone.

