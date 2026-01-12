Obavijesti

NISU SVI ODUŠEVLJENI

Evo što su poslužili slavnima na Zlatnim globusima: 'Baš hrabro'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Evo što su poslužili slavnima na Zlatnim globusima: 'Baš hrabro'
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Kyle Buchanan iz New York Timesa objavio je na svojem X profilu kako izgleda jelovnik na dodjeli Zlatnih globusa. I dok su neki komentirali da se radi o vrhunskim delicijama, drugi nisu baš oduševljeni...

Mračna komedija "Jedna bitka za drugom" ("One Battle After Another") i "Hamnet", priča o tuzi Williama Shakespearea zbog smrti sina, osvojili su glavne nagrade u nedjelju na dodjeli Zlatnih globusa, jednoj od prvih velikih ceremonija u godišnjoj sezoni dodjele nagrada u Hollywoodu.

Foto: Mike Blake

No ono što je također izazvalo veliki interes mnogih bila je i hrana koju su slavni jeli na dodjeli. 

Gosti Zlatnih globusa dobili su jela koja potpisuje legendarni chef Nobu Matsuhisa. Fotografiju jelovnika podijelio je Kyle Buchanan iz New York Timesa na društvenoj mreži X, što je potaknulo burnu raspravu na toj mreži. Gostima je bio poslužen kavijar, salata od jastoga, crni bakalar, sushi... 

Foto: screenshot/X

I dok su neki oduševljeni ovim jelovnikom, drugi smatraju kako je on bio 'vrlo hrabar izbor'. 

'Ovo izgleda odvratno. Gdje je meso?', 'Čekaj, ovo je jedino što jedu sve te sate koliko su tamo?', 'Hrabar izbor za meni za 1500 ljudi. Nadam se da su si oni koji ne jedu ribu ponijeli sendvič', 'Bio bih jako ljut da mi ovo posluže u avionu', pisali su. 

Red carpet roll out ahead of the Golden Globes in Beverly Hills
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

