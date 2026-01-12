Evo što su poslužili slavnima na Zlatnim globusima: 'Baš hrabro'

Mračna komedija "Jedna bitka za drugom" ("One Battle After Another") i "Hamnet", priča o tuzi Williama Shakespearea zbog smrti sina, osvojili su glavne nagrade u nedjelju na dodjeli Zlatnih globusa, jednoj od prvih velikih ceremonija u godišnjoj sezoni dodjele nagrada u Hollywoodu.

No ono što je također izazvalo veliki interes mnogih bila je i hrana koju su slavni jeli na dodjeli.

Gosti Zlatnih globusa dobili su jela koja potpisuje legendarni chef Nobu Matsuhisa. Fotografiju jelovnika podijelio je Kyle Buchanan iz New York Timesa na društvenoj mreži X, što je potaknulo burnu raspravu na toj mreži. Gostima je bio poslužen kavijar, salata od jastoga, crni bakalar, sushi...

Foto: screenshot/X

I dok su neki oduševljeni ovim jelovnikom, drugi smatraju kako je on bio 'vrlo hrabar izbor'.

'Ovo izgleda odvratno. Gdje je meso?', 'Čekaj, ovo je jedino što jedu sve te sate koliko su tamo?', 'Hrabar izbor za meni za 1500 ljudi. Nadam se da su si oni koji ne jedu ribu ponijeli sendvič', 'Bio bih jako ljut da mi ovo posluže u avionu', pisali su.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS