Komičarka zezala DiCaprija na dodjeli Zlatnih globusa, njegova reakcija postala je viralna...

Kakva ludnica, prosto isijavaš s ekrana. Kakvu si karijeru imao. Bezbroj kultnih uloga, radio si sa svim velikim redateljima. Osvojio si tri Zlatna globusa i Oscara. A najimpresivnije od svega je to što si sve to uspio postići prije nego što je tvoja djevojka napunila 30 godina. Mislim, to je jednostavno ludo, našalila se komičarka Nikki Glaser koja je drugu godinu zaredom vodila dodjelu nagrade Zlatni globusi, na račun glumca Leonardo DiCaprio (51) u Los Angelesu.

DiCaprio je na šalu reagirao smijehom i kimanjem glavom, pokazujući da je na ovakve dosjetke već navikao. Njegova djevojka Vittoria Ceretti (27) nije bila prisutna na ceremoniji. Glaser je potom priznala da je šala možda očekivana, ali je dodala kako se o DiCaprijevu privatnom životu ionako najviše govori upravo u tom kontekstu.

- Leo, žao mi je zbog šale, jeftina je, pokušala sam je izbjeći. Ali ne znamo ništa drugo o tebi, čovječe. Nema ničeg drugog... Istraživala sam, najdublji intervju koji si ikada dao bio je za Teen Beat 1991. godine. Je li ti omiljena hrana još uvijek 'tjestenina, tjestenina i još tjestenine'? - pitala je komičarka glumca.

- Da - promrmljao je glumac sa svog stola uzdignutog palca, 'naravno da jest.'

Glaser u monologu nije preskočila ni Timothéea Chalameta. Iako se komičarka, kao što je i obećala, nije 'oštro obrušila' na njegovu djevojku Kylie Jenner, napomenula je kako je par glavna tema razgovora izvan filmskog svijeta na početku sezone dodjele nagrada. Chalamet je bio nominiran za najboljeg glumca u mjuziklu/komediji za film 'Marty Supreme'.

- Kakvu si predanu izvedbu pružio - pohvalila ga je Glaser te ga prozvala 'prvim glumcem u povijesti koji je nabildao mišiće za film o stolnom tenisu'

- Dobio je preko 60 unci, to je ludo - dodala je.

Nasmijala je i Juliju Roberts, nominiranu za najbolju glumicu u drami za film 'After the Hunt'.

- Baš kao i ‘Wicked’, vraćam se za nastavak - započela je Glaser.

- Baš kao Frankenstein, sastavio me nelicencirani europski kirurg. I baš kao i podcasteri nominirani večeras, ne bih smjela biti ovako blizu Julije Roberts - dodala je, a glumica je na to reagirala svojim prepoznatljivim osmijehom.

