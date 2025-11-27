OPREZ, SPOJLERI! Na Netflix su stigle prve četiri epizode pete sezone 'Stranger Thingsa' i internet je odmah 'eksplodirao'. Fanovi su oduševljeni, mnogi tvrde da su epizode nadmašile očekivanja
Društvene mreže 'gore' zbog Stranger Thingsa: 'Treba nam ostatak serije odmah, brutalno'
Čekanje je gotovo, na Netflix su konačno stigle prve četiri epizode pete sezone 'Stranger Thingsa'! Fanovi, koji od 2022. broje dane do povratka u Hawkins, napokon su dočekali početak završnog poglavlja jedne od najomiljenijih serija današnjice.
A kakve su reakcije? Pa očekivano burne. Fanovi pišu da su prve epizode sve nadmašile, da su ih neke scene potpuno iznenadile, a četvrtu epizodu već nazivaju najjačom u cijeloj seriji. Mnogi priznaju da su ostali bez riječi, drugi da su 'poludjeli' od uzbuđenja. Internet, ukratko, gori.
'Bez riječi sam zbog Stranger Thingsa', 'Poludjela sam, Stranger Things me izludio', Moramo razgovarati o tome koliko je dobra bila ona scena zamke za Demogorgona, razvalili su, a Nancy kao i uvijek brutalno dobra', 'Ta zadnja epizoda Stranger Thingsa. Uff', 'Stranger Things je među top 2 Netflixova naslova svih vremena. Točka!', 'Hollyna priča je zasad najzanimljivija stvar u 5. sezoni Stranger Thingsa. Jako me zanima tko je bila ona misteriozna osoba koja je pozvonila na vrata. Pretpostavljam da je to ista osoba koja se skrivala u šumi', samo su neki od komentara na X-u.
'Sretan dan Stranger Things svima koji slave', 'Stranger Things najbolja serija u povijesti', 'Ova nova sezona Stranger Things je luda', 'Mislim da je ovo objektivno jedna od najopakijih scena u povijesti Stranger Things, ovo je MONUMENTALNO', pišu oduševljeni fanovi na X-u.
Neki pak imaju ilegalne ideje: 'Zašto ne možete hakirati i objaviti i ostale epizode sezone, kao što se radi s glazbom…Trebam ostatak serije ODMAH!!', napisala je jedna nestrpljiva obožavateljica.
'Nikad nisam vidio bolje napisanu i tako dobro režiranu seriju od ove sezone Stranger Things, svakako se isplatilo čekati', zadovoljni su drugi.
Riječ je o sezoni koja stiže u nekoliko dijelova. Prvi paket epizoda pojavio se jučer, odnosno kroz noć po hrvatskom vremenu, dok se drugi dio očekuje na Božić i donosi još tri nove epizode. Veliko finale, posljednji dio pete sezone, stiže 31. prosinca.
U tih ukupno osam epizoda zaključit će se priča koja je prije devet godina započela sasvim nevino, skupinom klinaca na biciklima i jednim tajanstvenim nestankom, a pretvorila se u jedan od najvećih televizijskih fenomena moderne pop kulture.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+