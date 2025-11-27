Obavijesti

Show

Komentari 1
FANOVI U DELIRIJU

Društvene mreže 'gore' zbog Stranger Thingsa: 'Treba nam ostatak serije odmah, brutalno'

Piše Dora Pek, Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Društvene mreže 'gore' zbog Stranger Thingsa: 'Treba nam ostatak serije odmah, brutalno'
5
Foto: X/screenshot

OPREZ, SPOJLERI! Na Netflix su stigle prve četiri epizode pete sezone 'Stranger Thingsa' i internet je odmah 'eksplodirao'. Fanovi su oduševljeni, mnogi tvrde da su epizode nadmašile očekivanja

Čekanje je gotovo, na Netflix su konačno stigle prve četiri epizode pete sezone 'Stranger Thingsa'! Fanovi, koji od 2022. broje dane do povratka u Hawkins, napokon su dočekali početak završnog poglavlja jedne od najomiljenijih serija današnjice.

IZAŠLE ČETIRI EPIZODE ANKETA Jeste li već pogledali novu sezonu Stranger Thingsa?
ANKETA Jeste li već pogledali novu sezonu Stranger Thingsa?

A kakve su reakcije? Pa očekivano burne. Fanovi pišu da su prve epizode sve nadmašile, da su ih neke scene potpuno iznenadile, a četvrtu epizodu već nazivaju najjačom u cijeloj seriji. Mnogi priznaju da su ostali bez riječi, drugi da su 'poludjeli' od uzbuđenja. Internet, ukratko, gori.

Foto: Screenshot/Netflix

'Bez riječi sam zbog Stranger Thingsa', 'Poludjela sam, Stranger Things me izludio', Moramo razgovarati o tome koliko je dobra bila ona scena zamke za Demogorgona, razvalili su, a Nancy kao i uvijek brutalno dobra', 'Ta zadnja epizoda Stranger Thingsa. Uff', 'Stranger Things je među top 2 Netflixova naslova svih vremena. Točka!', 'Hollyna priča je zasad najzanimljivija stvar u 5. sezoni Stranger Thingsa. Jako me zanima tko je bila ona misteriozna osoba koja je pozvonila na vrata. Pretpostavljam da je to ista osoba koja se skrivala u šumi', samo su neki od komentara na X-u.

'Sretan dan Stranger Things svima koji slave', 'Stranger Things najbolja serija u povijesti', 'Ova nova sezona Stranger Things je luda', 'Mislim da je ovo objektivno jedna od najopakijih scena u povijesti Stranger Things, ovo je MONUMENTALNO', pišu oduševljeni fanovi na X-u. 

Neki pak imaju ilegalne ideje: 'Zašto ne možete hakirati i objaviti i ostale epizode sezone, kao što se radi s glazbom…Trebam ostatak serije ODMAH!!', napisala je jedna nestrpljiva obožavateljica.

'Nikad nisam vidio bolje napisanu i tako dobro režiranu seriju od ove sezone Stranger Things, svakako se isplatilo čekati', zadovoljni su drugi.

JAKO FORA Pogledajte što se dogodi ako u Google upišete Stranger Things
Pogledajte što se dogodi ako u Google upišete Stranger Things

Riječ je o sezoni koja stiže u nekoliko dijelova. Prvi paket epizoda pojavio se jučer, odnosno kroz noć po hrvatskom vremenu, dok se drugi dio očekuje na Božić i donosi još tri nove epizode. Veliko finale, posljednji dio pete sezone, stiže 31. prosinca.

U tih ukupno osam epizoda zaključit će se priča koja je prije devet godina započela sasvim nevino, skupinom klinaca na biciklima i jednim tajanstvenim nestankom, a pretvorila se u jedan od najvećih televizijskih fenomena moderne pop kulture.

Foto: Screenshot/Netflix

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
ŠTO SE DOGAĐA?

Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Maja Šuput i Šime Elez od 14. studenoga nisu zajedno pozirali za društvene mreže, što je neobično jer su dotad redovito dijelili fotke s putovanja, evenata...
FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...
Bivša misica

FOTO Pogledajte kako danas izgleda Aleksandra Grdić: Nekad je punila naslovnice...

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih manekenki i Miss Universe Hrvatske 2003., godinama ostaje zanimljiva javnosti, iako se svjesno povukla iz medijskog svijeta
FOTO Za Lidiju Bačić nema zime ni krize! Kalendar je godinu za godinom sve 'bujniji' i topliji...
OPA, LILE!

FOTO Za Lidiju Bačić nema zime ni krize! Kalendar je godinu za godinom sve 'bujniji' i topliji...

Lidija Bačić tradicionalno svoje obožavatelje uveseljava senzualnim kalendarom. Od kuhinje do džungle, ova fatalna dama već godinama se fotografira u oskudnim izdanjima i zanimljivim pozama za svaki mjesec

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025