Društvene mreže 'gore' zbog Stranger Thingsa: 'Treba nam ostatak serije odmah, brutalno'

Čekanje je gotovo, na Netflix su konačno stigle prve četiri epizode pete sezone 'Stranger Thingsa'! Fanovi, koji od 2022. broje dane do povratka u Hawkins, napokon su dočekali početak završnog poglavlja jedne od najomiljenijih serija današnjice.

A kakve su reakcije? Pa očekivano burne. Fanovi pišu da su prve epizode sve nadmašile, da su ih neke scene potpuno iznenadile, a četvrtu epizodu već nazivaju najjačom u cijeloj seriji. Mnogi priznaju da su ostali bez riječi, drugi da su 'poludjeli' od uzbuđenja. Internet, ukratko, gori.

Foto: Screenshot/Netflix

'Bez riječi sam zbog Stranger Thingsa', 'Poludjela sam, Stranger Things me izludio', Moramo razgovarati o tome koliko je dobra bila ona scena zamke za Demogorgona, razvalili su, a Nancy kao i uvijek brutalno dobra', 'Ta zadnja epizoda Stranger Thingsa. Uff', 'Stranger Things je među top 2 Netflixova naslova svih vremena. Točka!', 'Hollyna priča je zasad najzanimljivija stvar u 5. sezoni Stranger Thingsa. Jako me zanima tko je bila ona misteriozna osoba koja je pozvonila na vrata. Pretpostavljam da je to ista osoba koja se skrivala u šumi', samo su neki od komentara na X-u.

'Sretan dan Stranger Things svima koji slave', 'Stranger Things najbolja serija u povijesti', 'Ova nova sezona Stranger Things je luda', 'Mislim da je ovo objektivno jedna od najopakijih scena u povijesti Stranger Things, ovo je MONUMENTALNO', pišu oduševljeni fanovi na X-u.

Neki pak imaju ilegalne ideje: 'Zašto ne možete hakirati i objaviti i ostale epizode sezone, kao što se radi s glazbom…Trebam ostatak serije ODMAH!!', napisala je jedna nestrpljiva obožavateljica.

'Nikad nisam vidio bolje napisanu i tako dobro režiranu seriju od ove sezone Stranger Things, svakako se isplatilo čekati', zadovoljni su drugi.

Riječ je o sezoni koja stiže u nekoliko dijelova. Prvi paket epizoda pojavio se jučer, odnosno kroz noć po hrvatskom vremenu, dok se drugi dio očekuje na Božić i donosi još tri nove epizode. Veliko finale, posljednji dio pete sezone, stiže 31. prosinca.

U tih ukupno osam epizoda zaključit će se priča koja je prije devet godina započela sasvim nevino, skupinom klinaca na biciklima i jednim tajanstvenim nestankom, a pretvorila se u jedan od najvećih televizijskih fenomena moderne pop kulture.

Foto: Screenshot/Netflix