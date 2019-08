Drži noge na zemlji: Hana kožu ukrasila popularnim citatom...

Reality zvijezda Hana Rodić (22) nedavno je na društvenim mrežama objavila kako će malo promijeniti imidž. Crnu kosu posvijetlila je pramenovima, a svoje obožavatelje obavijestila je kako se istetovirala.

Na Instagramu je objavila kratki video u kojem pokazuje svoje nove tetovaže - dvije ruže na ruci i uzrečicu na engleskom jeziku 'Keep Your Eyes On the Stars, But Your Feet On the Ground', što u prijevodu znači 'Drži oči na zvijezdama, ali noge na zemlji'.

Čini se da nakon novih grudi, Hana ne prestaje s promjenom imidža tako da njezini obožavatelji uzbudljivo čekaju što će sljedeće promijeniti na sebi.

Reality sudionica i influencerica i njezin dečko, 'Gospodin savršeni', Goran Jurenec (39) planirali su romantično krstarenje Jadranom, no zbog poslovnih planova odlučili su ipak ostati u Zagrebu. U razgovoru za RTL, Hana je otkrila kako će zaljubljeni par provesti ljeto te koju će destinaciju posjetiti za vrijeme odmora.

- Morali smo odgoditi krstarenje, kao što sam već ranije rekla, ali zato Maldivi ili Tajland zvuče kao dobra ideja ako ove godine zakasnimo na putovanje Jadranom - otkriva reality zvijezda. Unatoč tome što se voli šminkati, Hana je otkrila kako se ipak ne šminka za plažu već voli biti opuštena te odlaziti na mjesta na kojima nema puno ljudi.