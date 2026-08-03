Dua Lipa u pola pet ujutro jela pljeskavicu: 'Balkanski doručak'

Video na kojem Dua Lipa u pola pet ujutro u Prištini, nakon tulumarenja, uživa u pljeskavici brzo se proširila na društvenim mrežama.

- 'Fućkaš' avokado tost. Vrijeme je za doručak u balkanskom stilu'- govorila je Dua Lipa u videu, a u jednom trenutku u kadar je došla i njena sestra Rina koja joj je uzela zalogaj, a zatim su pokazale koliko je sati na mobitelu.

Upravo je video Dua Lipe kako uživa u pljeskavici privukao najviše pozornosti od svih njenih objava tokom trajanja festivala. Britanska pjevačica albanskog podrijetla boravi na Kosovu zbog 'Sunny Hill Festivala', koji organizira sa svojim ocem, Dukagjinom Lipom, putem njihove humanitarne zaklade 'Sunny Hill Foundation', a čitav prihod od festivala namijenjen je dobrotvornim organizacijama, kulturnim projektima i programima podrške mladima na Kosovu.