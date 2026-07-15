Dua Lipa podržala prosvjede u Albaniji protiv projekta Trumpovih: 'To me baš brine...'

Britanska pjevačica kosovskog porijekla Dua Lipa podržala je prosvjede u Albaniji protiv turističkog odmarališta povezanog s obitelji Trump, nazivajući pokret "inspirativnim" u podcastu objavljenom u utorak. Svaki dan od kraja svibnja prosvjednici izlaze na ulice Tirane kako bi se izjasnili protiv izgradnje luksuznog odmarališta iza kojeg stoje Ivanka Trump, kći predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, i njezin suprug Jared Kushner, u prirodnom rezervatu na albanskoj obali.

Dua Lipa je rekla da dijeli zabrinutost prosvjednika u vezi s transparentnošću vlade u odobravanju projekta.

"Ono što me stvarno brine jest kako je vlada jednostavno mogla promijeniti zakon i zanemariti zaštitu okoliša bez ikakvog savjetovanja s javnošću", rekla je 30-godišnja pop zvijezda, čiji su roditelji kosovski Albanci i koja ima osjeća snažnu povezanost s tim područjem.

"Vrlo je inspirativno koliko su ljudi zabrinuti", dodala je, misleći na svakodnevna okupljanja.

Pjevačica smatra da je problem strukturne prirode i da treba postupiti prema modelu "koji ima podršku ljudi".