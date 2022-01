Duet Tončija Huljića i Petra Graše 'Inamorana' pjesma je godine prema izboru publike. Slavljenici ovogodišnjeg 'Dana najbolje domaće glazbe' narodnog otkrili su da su pjesmu radili za svoju dušu, a tijekom dodjele prestižne glazbene nagrade progovorili su i o svojim budućim ulogama – oca i djeda.

Publika se u 2021. najviše zaljubila u 'Inamoranu' (Tonči & Madre Badessa feat. Petar Grašo). Kristalna statua Bilo naroda za pjesmu godine otišla je tako u ruke dugogodišnjih suradnika koji su u ovoj pjesmi udružili glasove prvi put nakon 10 godina.

- Jako sam zadovoljan i sretan što publika voli pjesmu! Kad pjesma izađe u eter, nikad ne znaš koji će domet imati, uvijek je to slatko iščekivanje. I onda vidiš da je domet taj da dođe do svih domova, prije svega putem narodnog kojem zahvaljujem beskrajno što su prepoznali sve što radimo sve ove godine, ne samo mi nego i svi naši kolege. Čestitke svima koji su bili u eteru i u konkurenciji. Inamorana je pjesma koju smo Tonči, kao autor, i ja kao suradnik radili za svoju dušu. Kad je ta duša sinkronizirana sa svim dušama koje to slušaju, onda nema veće nagrade - poručio je Petar Grašo i zahvalio se publici, u čemu mu se pridružio i Huljić.



- Sve ono što radimo, radimo za publiku, ali radimo i za svoju dušu. Ova je pjesma nastala baš za svoju dušu, bez nekih velikih ambicija da skupimo nagrade. Nisu nam više potrebne, ni meni ni Petru, ali smo u svakom slučaju, kad god ih dobijemo, na njih jako ponosni - rekao je Tonči Huljić koji je s Grašom odnio pobjedu u jakoj konkurenciji.

Veliko finale Dana najbolje domaće glazbe u radijskom i televizijskom studiju narodnog vodili su Tatjana Jurić, Marko Bratoš i Valentina Miletić, a sudjelovali su izvođači koji su tijekom dvotjednog glasanja osvojili najviše postotke najboljih ocjena publike i tako osigurali svoje mjesto u TOP 10: CAMBI. 'Zaljubljen', Dalmatino 'Refužo', Doris 'Sna’ću se ja', Gibonni 'Kiša - Z’naab', Ivica Sikirić Ićo 'Opet je jubin cilin tilon', Lorena Bućan 'Tvoja i gotovo', Marko Tolja 'Ova ljubav', Matija Cvek 'Ptice', Silente 'Nikada ovako'. U samu završnicu ušla je i posljednja Grašina pjesma 'Jel' ti reka 'ko', što ga čini dvostrukim rekorderom – i po broju nominacija i po broju osvojenih statua Bila naroda za pjesmu godine.



Upravo taj Grašin hit iskoristila je Tatjana Jurić da se našali s Huljićem: 'Tonči, jel' ti reka 'ko, postat ćeš dida?!'

- Ma nemoj mi ništa govoriti, gledam one slikice, i tako. Stalno sam govorio – Hoćete me više napravit' didom? Onda kad je došao taj trenutak malo me uhvatila panika. Ja sam čovjek koji uvijek planira na duge staze. A šta sad kad postaneš dida? Sad samo čekam - pradida - objašnjavao je Huljić kad mu je dobro raspoloženi Grašo, budući zet, dobacio da mu je to zadnja etapa.

- Mi smo uvijek jedan drugome radili spačke, mislim da je ovo finalna - nastavio je Grašo u istom tonu, pa se i sam osvrnuo na novu životnu ulogu:

- Trebalo mi je neko vrijeme, kao vjerojatno svakom čovjeku, da sam sa sobom osvijestim tu divnu informaciju i sad živimo u slatkom iščekivanju. Kad zatvorimo vrata naše kuće živimo kao i sve normalne obitelji koje čekaju prinovu - imao je Grašo spreman odgovor i na temu mijenjanja pelena:

- Mislim da ima i drugih članova ove familije koji trebaju guglati kako se to radi - našalio se pjevač.