TKO ĆE U STRES TEST?

Duhoviti Antonio nasmijat će žiri MasterChefa: 'Termičkom obradom nastaje š, zato šalša!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nova Tv

Egon Jurić svoje jelo nije uspio dovršiti, Vjekoslav Krsnik je prekršio pravila, a Krunoslav Jarić bacio je iskoristive dijelove ribe, pa su se sva trojica na kraju našla na galeriji

U novom morskom tjednu MasterChefa, natjecatelji moraju što bolje odraditi izazov koji je pripremio chef Stjepan Vukadin. Kuhinja se pretvorila u pravu dalmatinsku „kužinu“, posvećenu moru i bogatstvu njegovih namirnica. Zadatak im je bio pripremiti marendu u 50 minuta, a onaj tko to odradi najbolje, osvojit će zlatnu karticu imuniteta. Međutim, nevolje nisu izostale: neki su se teško nosili s pripremom jela, osobito oni koji nisu navikli kuhati s morskim plodovima.

Egon Jurić svoje jelo nije uspio dovršiti, Vjekoslav Krsnik je prekršio pravila, a Krunoslav Jarić bacio je iskoristive dijelove ribe, pa su se sva trojica na kraju našla na galeriji.

Foto: Nova Tv

Vrijeme je da žiri kuša jela kandidata i odabere najbolje, a samo jedan od njih imat će imunitet u ovom tjednu morskog ciklusa. Prvi će biti prozvani Josip Barišić i Antonio Detić, a kad Antonio kaže da je na tanjuru, između ostalog i salsa, chef Mario Mihelj će ga ispraviti, na što će se Antonio našaliti: „Termičkom obradom nastaje š, zato je danas bila šalša.“

Unatoč tome, bit će i svijetlih trenutaka. Mario će posebno istaknuti Josipa, koji će pozitivno iznenaditi žiri. „Nisi najbolji, ali želim te pohvaliti – tvoj tanjur izgleda jako dobro“, reći će mu Mario, dodavši kako se vide napredak, želja i trud te da se Josip očito pripremao za izazov.

Josip neće skrivati emocije. „Euforija u glavi, u srcu! Veselije ne može, nisam očekivao ovakav kompliment – to mi daje krila“, poručit će Josip kroz osmijeh.

Foto: Nova Tv

Tko će još osim Egona, Vjekoslava i Krunoslava završiti u stres testu, a kome će pripasti imunitet, ne propustite doznati večeras u novoj epizodi MasterChefa.

