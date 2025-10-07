Obavijesti

JAO, KOJI IZAZOV...

Tri pogreške u 'MasterChefu' su skupo stajale Egona, Vjekoslava i Krunu: 'Ne možete to tako!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: NOVA TV

Unatoč savjetima chefa Stjepana Vukadina da kandidati 'cijelo vrijeme kušaju' i 'ne serviraju na tanjur nešto što sami ne bi jeli', pojedinci nisu uspjeli ispuniti očekivanja

U novom 'MasterChef' izazovu kuhinjom je zavladao miris mora, dagnji i srdele, a u zraku se osjećala napetost koja je rasla iz minute u minutu. Kandidati su imali 50 minuta da pripreme marendu koja će pokazati njihovo razumijevanje morskih namirnica, no neki su podbacili još za vrijeme kuhanja, pa su na galeriji završili i prije nego je žiri probao njihova jela.

Ulog je velik jer će pobjedniku izazova pripasti kartica imuniteta, no mnogi su se suočili s izazovima koje nisu očekivali. Neki su priznali da im morske namirnice nisu bliske i da im je teško pronaći ideju za jelo.

Foto: NOVA TV

Unatoč savjetima chefa Stjepana Vukadina da kandidati 'cijelo vrijeme kušaju' i 'ne serviraju na tanjur nešto što sami ne bi jeli', pojedinci nisu uspjeli ispuniti očekivanja.

Egon Jurić je od početka imao poteškoće s pripremom i organizacijom. U završnici se potpuno pogubio, a jelo koje je pripremio za ocjenjivanje pokazalo se već vizualno razočaravajućim.

- Ne možete gostu poslužiti nešto tek tako da mu nešto poslužite. Egone, to je bio tvoj slučaj danas - rekao je Mario Mihelj, dok ga je Goran Kočiš poslao na galeriju.

Foto: NOVA TV

Slična sudbina zadesila je i Vjekoslava Krsnika, koji je prekršio jedno od osnovnih pravila - doticao je radnu jedinicu nakon isteka vremena.

- Htio sam samo počistiti - pokušao je opravdati svoj potez, ali Stjepan nije imao razumijevanja te ga je uputio na galeriju.

- Žao mi je što sam završio na galeriji, jer sam imao dobar tanjur - rekao je Vjekoslav kasnije, svjestan svoje pogreške.

Treću pogrešku napravio je Krunoslav Jarić, koji je u žaru kuhanja odbacio neiskorištene, ali vrijedne dijelove ribe. Goran je otvorio posudu sa smećem i pokazao svima koliko je Krunoslav pogriješio: 'Ovako dobro iskoristivi dijelovi ribe ne smiju završiti u smeću.'

Foto: NOVA TV

Time je Krunoslav, zajedno s Egonom i Vjekoslavom, postao treći kandidat koji se našao na galeriji. Tako je završio prvi dio izazova punog lekcija o poštivanju namirnica, vremenu i kuhanju s poštovanjem prema svakom detalju. Kakva su jela pripremili ostali kandidati i čije će biti najbolje, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa!

Foto: NOVA TV

