Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVO POGLAVLJE

Masterchef donosi pravi morski tjedan: 'Kuhinja postaje kužina'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Masterchef donosi pravi morski tjedan: 'Kuhinja postaje kužina'
3
Foto: Nova Tv

Za kandidate koji su navikli na pripremu mesnatih proizvoda sada kreće potpuno novi početak, jer će im morski plodovi postati svakodnevica

MasterChef kuhinja od večeras će mirisati na more, sol i masline jer na red dolazi tjedan posvećen morskim namirnicama, a zadatke će kandidatima zadavati chef Stjepan Vukadin. Bit će to početak potpuno novog poglavlja u kojem će i oni koji se bolje snalaze s mesom morati naučiti kako se poštuje i priprema ono što dolazi iz mora. 

Foto: Nova Tv

- Po grančici masline vidite da je ovo moj tjedan, tjedan Dalmacije. Od danas kuhinja postaje kužina - najavit će Stjepan s prepoznatljivim osmijehom i dodati: 'Ovo je tjedan posvećen moru i namirnicama iz mora.'

NAPETOST U ZRAKU Zeleni tim u MasterChefu ide u stres test, a stiže prvi izazivač!
Zeleni tim u MasterChefu ide u stres test, a stiže prvi izazivač!

Reakcije među kandidatima bit će raznolike – od zadovoljstva do zabrinutosti.

'Vidim maslinovu grančicu na kutiji. S maslinom sam jako dobar jer daje mi hlad kad sam na moru', našalit će se Ivan Capan. Za razliku od njega, Antonio Detić će odmah priznati kako nije u svom elementu: 'Ja sam s ribom na vi, gdje ste vidjeli Zagorca i Međimurca da jede ribu?' Ni Renata Burić neće skrivati nelagodu: 'Ja sam kontinentalan čovjek, ja bi samo meso.'

Unatoč nesigurnostima, mnogi će ući u novi tjedan odlučni da pokažu napredak. Jedan od njih je Josip Barišić koji će istaknuti svoju želju da se dokaže u novostečenoj ulozi: 'Ja sam novi član u Goranovom timu i dokazat ću to.'

Kad podignu kutije, kandidati će očekivati svježu ribu, no umjesto fileta, pred sobom će zateći konzervu tune i mesni narezak, dok će prave morske namirnice – velike srdele i dagnje – pronaći tek kasnije u frižideru.

- Od svih namirnica koje ćemo dobiti, najviše mi se sviđaju dagnje - priznat će Endrina Muqaj.

MASTERCHEF Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja
Iznad očekivanja: Žiri je ostao ugodno iznenađen svim jelima prvog timskog natjecanja

Zadatak će biti jasan: pripremiti marendu koja će najbolje spojiti jednostavnost i okus mora. Samo će jedan kandidat, onaj s najuspjelijim jelom, osvojiti vrijednu karticu imuniteta koja završetkom kontinentalnog tjedna više nije u Endrininim rukama. 

- Visoka gastronomija je spoj i mora i kopna, a MasterChef mora poštivati sve namirnice - poručit će Stjepan, dajući naslutiti da će upravo taj spoj odlučiti o pobjedniku dana.

Žiri neće štedjeti nikoga, pa će već i tijekom kuhanja pojedine kandidate zbog načina na koji su kuhali i odnosili se prema kuhinji, poslati na galeriju što znači samo jedno – da će svoj ostanak u MasterChefu morati opravdati u stres testu.

NOVA FAZA NATJECANJA Tko će povesti ekipu do timske pobjede? MasterChef donosi prvi veliki obračun triju ekipa
Tko će povesti ekipu do timske pobjede? MasterChef donosi prvi veliki obračun triju ekipa

Kako će kandidati kuhati i zbog čega će ih žiri slati direktno u stres test, ne propustite doznati u novoj epizodi.

Foto: Nova Tv

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025