Masterchef donosi pravi morski tjedan: 'Kuhinja postaje kužina'

MasterChef kuhinja od večeras će mirisati na more, sol i masline jer na red dolazi tjedan posvećen morskim namirnicama, a zadatke će kandidatima zadavati chef Stjepan Vukadin. Bit će to početak potpuno novog poglavlja u kojem će i oni koji se bolje snalaze s mesom morati naučiti kako se poštuje i priprema ono što dolazi iz mora.

Foto: Nova Tv

- Po grančici masline vidite da je ovo moj tjedan, tjedan Dalmacije. Od danas kuhinja postaje kužina - najavit će Stjepan s prepoznatljivim osmijehom i dodati: 'Ovo je tjedan posvećen moru i namirnicama iz mora.'

Reakcije među kandidatima bit će raznolike – od zadovoljstva do zabrinutosti.

'Vidim maslinovu grančicu na kutiji. S maslinom sam jako dobar jer daje mi hlad kad sam na moru', našalit će se Ivan Capan. Za razliku od njega, Antonio Detić će odmah priznati kako nije u svom elementu: 'Ja sam s ribom na vi, gdje ste vidjeli Zagorca i Međimurca da jede ribu?' Ni Renata Burić neće skrivati nelagodu: 'Ja sam kontinentalan čovjek, ja bi samo meso.'

Unatoč nesigurnostima, mnogi će ući u novi tjedan odlučni da pokažu napredak. Jedan od njih je Josip Barišić koji će istaknuti svoju želju da se dokaže u novostečenoj ulozi: 'Ja sam novi član u Goranovom timu i dokazat ću to.'

Kad podignu kutije, kandidati će očekivati svježu ribu, no umjesto fileta, pred sobom će zateći konzervu tune i mesni narezak, dok će prave morske namirnice – velike srdele i dagnje – pronaći tek kasnije u frižideru.

- Od svih namirnica koje ćemo dobiti, najviše mi se sviđaju dagnje - priznat će Endrina Muqaj.

Zadatak će biti jasan: pripremiti marendu koja će najbolje spojiti jednostavnost i okus mora. Samo će jedan kandidat, onaj s najuspjelijim jelom, osvojiti vrijednu karticu imuniteta koja završetkom kontinentalnog tjedna više nije u Endrininim rukama.

- Visoka gastronomija je spoj i mora i kopna, a MasterChef mora poštivati sve namirnice - poručit će Stjepan, dajući naslutiti da će upravo taj spoj odlučiti o pobjedniku dana.

Žiri neće štedjeti nikoga, pa će već i tijekom kuhanja pojedine kandidate zbog načina na koji su kuhali i odnosili se prema kuhinji, poslati na galeriju što znači samo jedno – da će svoj ostanak u MasterChefu morati opravdati u stres testu.

Kako će kandidati kuhati i zbog čega će ih žiri slati direktno u stres test, ne propustite doznati u novoj epizodi.

Foto: Nova Tv