Duje Čop i manekenka odgodili svadbu zbog korone, traže novi datum: Želim da bude bajkovito

Sve je spremno osim vjenčanice i cipela, a Ana će još pričekati za odabir toga. Slavlje će biti u Hrvatskoj, iako trenutačno žive u Belgiji gdje on igra nogomet...

<p>Manekenka <strong>Ana Kurobasa </strong>(31) i nogometaš <strong>Duje Čop </strong>(30) skupa su već šest godina, a tijekom božićnih blagdana 2019. godine, Duje je zaprosio svoju djevojku. Trebali su se vjenčati ove godine u svibnju, ali im je pandemija korona virusa pomutila planove. </p><p>- Mi smo trebali imati svadbu u svibnju ali smo nažalost morali odgoditi. Do zadnjeg smo trenutka čekali da vidimo što će zapravo biti. Mislim da sam i zbog toga bila dosta u strepnji, da bi koronu i lakše podnijela da nismo imali sve isplanirano. Ali generalno sve smo organizirali i sve što smo željeli uspjeli smo prebaciti za neki možda novi datum. S obzirom na nogometnu sezonu još uvijek ne znamo kad će to biti, ali imamo ideju za zimsko vjenčanje, tako da se nadamo da će biti uspješno - rekla je Ana za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/ana-kurobasa-priprema-se-za-vjencanje-s-dujom-copom---609309.html" target="_blank">IN Magazin</a>.</p><p>Sve je spremno osim vjenčanice i cipela, a Ana će još pričekati za odabir toga. Slavlje će biti u Hrvatskoj, iako trenutačno žive u Belgiji gdje on igra nogomet... Manekenka želi da ceremonija bude bajkovita. </p><p>- Volim i da je tradicionalno, a opet da je glamurozno. Onda bi i s Dujom naravno razgovarala o nekim njegovim idejama ali generalno sam ja više vodila računa o svemu. I mogu ti reći da mi je bilo super jer sve što mi je palo na pamet, uspjela sam dobiti - govori Ana. </p>