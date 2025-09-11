Duje i Ana Čop dobili su blizance

Duje i Ana Čop imaju pravi razlog za slavlje. Naime, nogometaš i njegova supruga dobili su blizance. Sretnu vijest Duje je podijelio na svojem Instagram storyju, gdje je pratiteljima otkrio da su na svijet stigli dječak i djevojčica.

Općenito Duje i Ana svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti, pa nije iznenađujuće da se i za njihovo vjenčanje saznalo sasvim slučajno. Nogometaš trenutačno igra na poziciji napadača za aktualnog prvaka SuperSport HNL-e, dok se Ana se bavi manekenstvom, a pojavila se i u spotovima glazbenika Tihe Orlića i Giuliana. Također, gledatelji su je mogli vidjeti i u HRT-ovoj emisiji Volim Hrvatsku.

Podsjetimo, Duje i Ana zaručili su se još na Božić 2019. godine, ali planovi za vjenčanje morali su biti odgođeni zbog pandemije. U bračnu luku uplovili su u lipnju 2021. Godinu dana nakon, sredinom srpnja 2022. na svijet je stigla njihova prva kći Mila, a sada je obitelj dobila još dvostruku sreću s blizancima.

