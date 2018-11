Dumbledore i Scamander kreću u najveću pustolovinu života

Nekolicina sretnika uspjela je dobiti priliku da pogleda najnoviji film iz franšize o svijetu Harryja Pottera, 'Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela'. Njihove reakcije je studio Warner Bros objavio na svojem Twitteru.

Kako je jasno vidljivo, nadolazeći film je oduševio sve citirane, tako da se čini kako nam dolazi podosta kvalitetan film. Jasno, do konačne ocjene se treba strpjeti. Iako, malo je vjerojatno da će mnogo razlikovati jer svi filmovi iz te franšize oduševili su kako publiku, tako i kritiku.

Foto: Twitter/Screenshot

Na kraju prvog filma iz nove franšize smještene u svijet Harryja Pottera, 'Čudesne zvijeri i gdje ih naći', malo je toga bilo razriješeno. No i dalje su se dogodile bitne stvari, koje su stavile figure na ploču. Tako smo upoznali čarobnjaka Newta Scamandera, kao što smo se i suočili sa zlim vještcem Grindelwaldom.

Foto: Twitter/Screenshot

Grindelwaldovi okrutni eksperimenti doveli su do toga da je izbačen iz magijske škole kada je imao tek 16 godina. No to je izbacivanje samo potaklo mladog čarobnjaka da se nastavi baviti takvim zlokobnim pokusima. S vremenom je postao toliko moćan da je u cijeloj povijesti samo jedan poklonik mračnih sila, Voldemort, bio jači od njega.

U prvom dijelu sage o Newtu Scamanderu, MACUSA (Magical Congress of the United States of America) ulovila je zlog Gellerta Grindelwalda. Međutim, Grindelwald je iskoristio sve svoje sposobnosti te je uspio pobjeći. Netom po bijegu krenuo je okupljati svoju armiju učenika i sljedbenika.

U namjeri da spriječi Grindelwalda u svojim naumima, Albus Dumbledore udružit će se sa svojim bivšim učenikom Newtom Scamanderom (koji je bio ključan za prvotno hvatanje Grindelwalda), koji mu pristaje pomoći nesvjestan opasnosti kojoj se izlaže. U sve nemirnijem čarobnjačkom svijetu, čak će i sama stvarnost biti na kušnji.

U novom filmu se Eddieju Redmayneu (koji reprizira svoju ulogu Newta Scamandera iz filma 'Čudesne zvijeri i gdje ih naći') pridružuje i Jude Law, u ulozi mladog Albusa Dumbledorea. Johnny Depp reprizira svoju ulogu iz prethodnog filma, a uz ostale glumce koji se vraćaju ćemo vidjeti i nekoliko novih glumaca.

Foto: Twitter/Screenshot

Tako u sporednim ulogama nastupaju Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller i Zoë Kravitz, koji svi repriziraju svoje uloge iz prvog filma. Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo i Poppy Corby-Tuech dolaze s novim likovima.

Redatelj je ponovno David Yates, koji je od 2007. naovamo režirao sve filmove iz franšize o Harryju Potteru. Scenarija se prihvatila sama autorice cijelog serijala, J.K. Rowling.

'Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela', u distribuciji Blitza, u hrvatska kina stiže 15. studenog.

Tema: FILM