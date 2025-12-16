Obavijesti

Show

Komentari 0
NASTUPI U ŠIBENIKU

Otvorene prijave za četvrti SHIP Festival za izvođače i bendove

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Otvorene prijave za četvrti SHIP Festival za izvođače i bendove
Foto: Valerio Baranović

Četvrto izdanje SHIP-a se iduće godine od 10. do 13. rujna vraća na šest atraktivnih pozornica diljem Šibenika, grada koji je u kratkom vremenu postao sinonim za dobru glazbu, inspirativne susrete i snažnu energiju.

Nakon tri iznimno uspješna izdanja koja su SHIP Festival pozicionirala među najuzbudljivija glazbena događanja, službeno su otvorene prijave za bendove i izvođače koji žele postati dio četvrtog izdanja SHIP Festivala. Prijave traju od 16. prosinca 2025. do 16. veljače 2026. godine, a zainteresirani se mogu prijaviti putem službene web stranice festivala, odnosno izravno putem prijavnog linka.

RUJAN 2026. SHIP dobio pohvale uglednih svjetskih medija, poznat je i datum četvrtog izdanja festivala
SHIP dobio pohvale uglednih svjetskih medija, poznat je i datum četvrtog izdanja festivala

Četvrto izdanje SHIP-a se iduće godine od 10. do 13. rujna vraća na šest atraktivnih pozornica diljem Šibenika, grada koji je u kratkom vremenu postao sinonim za dobru glazbu, inspirativne susrete i snažnu kreativnu energiju.

„Prošle godine smo imali preko 1300 prijava što znači da se za SHIP čulo diljem Europe, pa i šire. Iako je proces preslušavanja zahtjevan, veselimo se čuti neke sjajne bendove koje ćete onda i gledati na šibenskim pozornicama. Pozivamo sve zainteresirane izvođače da apliciraju. Vidimo se u Šibeniku!“, istaknuli su organizatori.

SHIP ostaje vjeran svojoj misiji – otkrivanju nove glazbe i povezivanju izvođača s glazbenom industrijom. Festival je namijenjen izvođačima koji žele predstaviti svoj rad međunarodnoj publici i profesionalcima te napraviti iskorak na domaćoj i europskoj sceni. Fokus festivala i u četvrtom izdanju bit će na umrežavanju, edukaciji i razmjeni iskustava, uz bogat konferencijski i koncertni program.

Za publiku i profesionalce već su dostupne Super Early Bird ulaznice te Super Early Bird Pro Pass ulaznice, koje se mogu nabaviti putem sustava Entrio.

Posljednje izdanje SHIP Festivala, održano u rujnu 2025. godine, okupilo je 114 govornika iz 33 zemlje i više od 650 glazbenih profesionalaca iz 54 zemlje svijeta, čime je dodatno potvrđen status SHIP-a kao jednog od najperspektivnijih showcase festivala u Europi.

SHOWCASE KONFERENCIJA SHIP otkriva detalje četvrtog izdanja festivala u rujnu 2026.
SHIP otkriva detalje četvrtog izdanja festivala u rujnu 2026.

Ugledni svjetski mediji poput Rolling Stone UK, Clash, IQ i The Line of Best Fit redovito su izvještavali o festivalu, ističući njegovu autentičnu atmosferu, otvorenost, visoku razinu organizacije i jedinstvenu lokaciju, dok se u njihovim tekstovima Šibenik sve češće opisuje kao novo glazbeno središte Mediterana.

Festival organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU), uz podršku Tvrđave kulture Šibenik, Ministarstva kulture i medija RH, Grada Šibenika, Hrvatske turističke zajednice, HDS ZAMP-a, Turističke zajednice grada Šibenika i Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
FOTO Ovako je izgledao Dječji Eurosong 2025. u Gruziji
VEČER ispunjena glazbom i osmijesima

FOTO Ovako je izgledao Dječji Eurosong 2025. u Gruziji

Gruzijskim Tibilisom večeras su se orili anđeoski glasovi 18 djece do 14 godina na Dječjem Eurosongu, a među njima je srce na pozornici ostavio i naš Marino Vrgoč pjevajući svoje 'Snove'. U konkurenciji su mu bili izvođači iz Malte, Azerbajdžana, San Marina, Armenije, Ukrajine, Irske, Nizozemske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Italije, Portugala, Španjolske, Gruzije, Cipara, Francuske i Albanije, no za nas je Marino ipak bio poseban
Francuska pobijedila na Dječjem Eurosongu 2025. u Gruziji!
ZAVRŠILO NATJECANJE

Francuska pobijedila na Dječjem Eurosongu 2025. u Gruziji!

Najviše glasova publike i žirija osvojila je Lou Deleuze. Drugo mjesto zauzela je Ukrajina, a treće Gruzija. Hrvatska je završila na 14. mjestu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025