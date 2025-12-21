Duo Turkeev & Kids pobijedili u Supertalentu! Pogledajte njihov nastup, Maju je doveo do suza!

Pobjednici 12. sezone Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Svojim emotivnim nastupom u finalu, koje se odvijalo uživo u punoj Areni Zagreb, dirnuli su brojnu publiku koja im je dala i najviše glasova. Njihov nastup je ujedno bio i posljednji u finalu.

Zagreb: U Areni Zagreb održano veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Nastup je bio spektakularan i vrlo emotivan, a zaključili su ga obiteljskim zagrljajem nakon čega se prolomio pljesak u Areni.

'Ne znam što bih ja rekla', rekla je emotivna Maja na rubu suza.

'Vaša djeca, kao anđeli, vi zajedno... Priča cijela... Ta voda, neustrašivost, svaki put ste nas doveli do ruba', dodala je. 'Predivno, hvala vam'.

Martina je isto ostala taknuta izvedbom te posebno pohvalila tranzicije elemenata. 'Toliko su iskoreografirane, ovaj nastup možemo jedino nazvati savršenim'. Fabijan je rekao kako mu uvijek bude malo žao što nije toliko ljudi s njime da doživi to uživo.

Zagreb: U Areni Zagreb održano veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

'Ali danas mi se malo ipak pomirilo srce jer je sa mnom tu 12.000 ljudi koji su reagirali isto kao što sam ja reagirao. Svi su bili na nogama. Genijalni ste, hvala vam'.

POGLEDAJTE NASTUP:

Davor Bilman je rekao da je jako teško uz ovu predivnu obiteljsku priču biti svjestan koliko je to po elementima teško i opasno. 'Toliko je ovaj nastup dobar da ga ni jedan naš komentar nije u cijelosti opisao. Neće ni moj. Neka tako onda i ostane. Bravo'.