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COURTENEY COX SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Znamo ju kao Monicu iz 'Prijatelja', a evo kako izgleda nakon niza estetskih zahvata

Courteney Cox proslavila se kao Monica Geller u hit seriji "Prijatelji", a posljednjih godina pažnju medija uglavnom plijeni svojim izgledom i estetskim zahvatima. Danas slavi 62. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Rođena 15. lipnja 1964. godine u Birmingham, Courteney Cox najmlađe je od četvero djece Courteney i Richarda Lewisa Coxa. Nakon razvoda roditelja 1974. godine živjela je s majkom i očuhom Hunterom Copelandom. Još u djetinjstvu pokazivala je veliki interes za sport te se aktivno bavila plivanjem i tenisom. | Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
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Rođena 15. lipnja 1964. godine u Birmingham, Courteney Cox najmlađe je od četvero djece Courteney i Richarda Lewisa Coxa. Nakon razvoda roditelja 1974. godine živjela je s majkom i očuhom Hunterom Copelandom. Još u djetinjstvu pokazivala je veliki interes za sport te se aktivno bavila plivanjem i tenisom. | Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Komentari 1

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