FOTO Znamo ju kao Monicu iz 'Prijatelja', a evo kako izgleda nakon niza estetskih zahvata

Courteney Cox jedna je od rijetkih holivudskih glumica koja je vrlo otvoreno govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula. Sama je priznala da je tijekom godina koristila filere kako bi zadržala mladolik izgled, ali da je postupno shvatila kako je pretjerala te da više nije izgledala prirodno. | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL