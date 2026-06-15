FOTO Znamo ju kao Monicu iz 'Prijatelja', a evo kako izgleda nakon niza estetskih zahvata

Courteney Cox proslavila se kao Monica Geller u hit seriji "Prijatelji", a posljednjih godina pažnju medija uglavnom plijeni svojim izgledom i estetskim zahvatima. Danas slavi 62. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Rođena 15. lipnja 1964. godine u Birmingham, Courteney Cox najmlađe je od četvero djece Courteney i Richarda Lewisa Coxa. Nakon razvoda roditelja 1974. godine živjela je s majkom i očuhom Hunterom Copelandom. Još u djetinjstvu pokazivala je veliki interes za sport te se aktivno bavila plivanjem i tenisom.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Rođena 15. lipnja 1964. godine u Birmingham, Courteney Cox najmlađe je od četvero djece Courteney i Richarda Lewisa Coxa. Nakon razvoda roditelja 1974. godine živjela je s majkom i očuhom Hunterom Copelandom. Još u djetinjstvu pokazivala je veliki interes za sport te se aktivno bavila plivanjem i tenisom.
|
Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Rođena 15. lipnja 1964. godine u Birmingham, Courteney Cox najmlađe je od četvero djece Courteney i Richarda Lewisa Coxa. Nakon razvoda roditelja 1974. godine živjela je s majkom i očuhom Hunterom Copelandom. Još u djetinjstvu pokazivala je veliki interes za sport te se aktivno bavila plivanjem i tenisom.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Po završetku školovanja upisala je studij arhitekture na koledžu Mount Vernon, no nakon jedne godine odlučila je napustiti fakultet kako bi ostvarila san o karijeri u svijetu mode i zabave. Preselila se u New York gdje je započela raditi kao model, a ubrzo su uslijedile i prve manje televizijske i filmske uloge.
| Foto: Geoff Burke/REUTERS
Prvu veliku priliku dobila je kada ju je redatelj Brian De Palma angažirao za nastup u glazbenom spotu za pjesmu "Dancing in the Dark" glazbenika Brucea Springsteena. Upravo je taj nastup privukao pozornost televizijskih producenata i otvorio joj vrata Hollywooda.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Godine 1985. preselila se u Los Angeles, gdje je dobila ulogu Lauren Miller, djevojke lika kojeg je tumačio Michael J. Fox u popularnoj seriji "Family Ties".
| Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL
Najveći uspjeh ostvarila je ulogom Monice Geller u kultnoj seriji "Prijatelji", koja se prikazivala od 1994. do 2004. godine. Zahvaljujući toj ulozi postala je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica svoje generacije, a serija je stekla status globalnog fenomena.
| Foto: Imdb
Monica je osvojila publiku svojim perfekcionizmom, smislom za humor i emotivnim trenucima, a Courteney Cox ostala je neraskidivo povezana s tim likom i godinama nakon završetka serije.
| Foto: PA/Pixsell
Uz televizijski uspjeh, Cox je ostvarila i niz zapaženih filmskih uloga. Prvi veći filmski nastup ostvarila je u filmu "Down Twisted", nakon čega su uslijedili brojni projekti.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Među najpoznatijima su: "Ace Ventura: Pet Detective", u kojem je glumila uz Jima Carreya. Proslavila se i u franšizi "Vrisak", a glumila je i u projektu "Commandments".
| Foto: Galaxy/starmaxinc.com
Kasnije je ponovno oduševila publiku u humorističnoj seriji "Cougar Town", koja je premijerno prikazana 2009. godine. Za ulogu razvedene žene u četrdesetima dobila je nominaciju za nagradu Zlatni globus 2010. godine.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Od 1990. do 1995. bila je u vezi s glumcem Michaelom Keatonom. Dana 12. lipnja 1999. udala se za glumca Davida Arquettea, s kojim je 2004. dobila kćer Coco. Nakon razdvajanja 2010. godine, službeno su se razveli 2012.
| Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Već niz godina njezin je partner glazbenik Johnny McDaid, član sastava Snow Patrol.
| Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Courteney Cox jedna je od rijetkih holivudskih glumica koja je vrlo otvoreno govorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula. Sama je priznala da je tijekom godina koristila filere kako bi zadržala mladolik izgled, ali da je postupno shvatila kako je pretjerala te da više nije izgledala prirodno.
| Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL
Godine 2017. izjavila je da je uklonila sve filere i vratila se prirodnijem izgledu, naglasivši kako se ponovno osjeća kao "ona stara". Kasnije je u više intervjua opisala svoje iskustvo kao pogrešku te upozorila na takozvani "domino efekt", odnosno situaciju u kojoj osoba zbog postupnih promjena ne primjećuje koliko joj se lice izmijenilo pa nastavlja s novim zahvatima.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Iako su mediji godinama nagađali o mogućim zahvatima poput kirurškog zatezanja lica ili drugih plastičnih operacija, sama Courteney nije javno potvrdila takve estetske operacije.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Potvrđivala je prije svega korištenje injekcijskih filera te je govorila o neinvazivnim tretmanima poput laserskih postupaka, dok tvrdnje o opsežnijim kirurškim zahvatima ostaju na razini medijskih špekulacija bez službene potvrde.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Screenshot/YouTube/Jimmy Kimmel
Foto Profimedia/Kirby Lee
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto Instagram/Screenshot/kolaž
Foto Instagram
Foto MAPE
Foto MAPE
Foto ROJU
Foto Instagram/
Foto Supplied by LMK / IPA
Foto Russell Boyce