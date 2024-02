Duško i Fodor otkrili nam svoje najdraže i sramotne trenutke s Dore: 'Kao da je trajalo vječno!'

Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća bili su Crovizija i Hrvatski televizijski festival. Od 1995. izbor za pjesmu Eurovizije zove se Dora. Osmislila ga je Ksenija Urličić (84), od milja zvana Čelična lady" zabavnog programa. Dvojila je, u igri je bila i Tonka.

- Dora dobro zvuči. Ta Dora je, kad je na neki način promovirana, privukla pozornost čitave generacije roditelja koji su davali imena djevojčicama Dora. Imate jako puno Dora u Hrvatskoj. Dora je jedno hrvatsko ime, nije vezano ni za jednu regiju, prisutno je u našoj povijesti: Dora Krupićeva, Pejačević, prva hrvatska opera 'Dorica pleše'... To je bio dio mojega obrazloženja pred programskim vijećem kad sam predložila ime te je prihvaćeno. Ja sam mama Dore i tim se ponosim, tata je gospodin Ivica Propadalo. On je napravio prekrasan jedan trofej i ja sam puno toga sugerirala, željela sam da tu budu elementi narodne nošnje, da tu bude neka zlatna kosa koja se prelijeva na podlogu, a to je ploča - ispričala je prije nekoliko godina Ksenija Urličić.

I podigla je hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije na zavidan nivo. Izbori su uglavnom bili u Opatiji, nekoliko puta "uletio" je Zagreb, kao i ove godine. A u legendu, a može se reći i u ikonu Dore, prelazi i Duško Ćurlić (56). Opet ćemo ga gledati u voditeljskoj ulozi...

Foto: Dario Njavro za HRT

- Ni sam nisam siguran koja mi je to. Mislim da mi je ovo 14. ili 15. put, odnosno bit će mi 14. ili 15. finale. Iskreno, nisam siguran.

Bilo je tu i polufinala i svega. Opatije, Zagreba i Kristalne dvorane i Dvorane 'Marino Cvetković', pa i šatora i Studija 'Anton Marti', Velesajma... Svega je bilo, ali još me veseli taj izazov - rekao nam je Duško.

'Bilo mi je prvi put...'

Prisjetio se i prvog puta, svoje prve Dore. S njima je program vodila Bojana Gregorić.

- Izbor je bio u Studiju 'Anton Marti', koji još nije bio potpuno završen, ali naši vrijedni ljudi su ga uredili. Bili su tu veliki orkestar i dirigenti, publika..., a Bojana i ja debitanti. Trema samo takva. Marija Nemčić odabrala je nas dvoje za voditelje. I Bojana i ja smo perfekcionisti, štreberski smo učili cijeli scenarij, uvježbavali do najsitnijih detalja. Sve govorimo iz glave i taman kad Bojana treba najaviti prvu pjesmu, nastane muk i pogleda me raširenih očiju. Ja sam trebao najaviti izvođača, ali kažem joj: 'Ma znaš' i ona opušteno najavi Petra Grašu i pjesmu 'Pojdi za mene', koji je otvarao Doru te godine. Nekad vam je 'uživo' potreban samo tren da pohvatate sve konce. Normalno je to - otkrio nam je Duško.

Glasovanje je također bilo zanimljivo u to doba.

- Tad se glasalo telefonom i - pazi sad - e-mailom. Rekli smo da publika može glasati putem telefona i emajla. Jer tih je godina neki saborski zastupnik u nekoj raspravi umjesto e-mail rekao 'emajl', i to je ostao kao štos. Uglavnom, od tada se mnogo toga promijenilo - rekao je Ćurlić jednom prilikom.

Otkrio je već ranije kako je jedne godine na pozornicu morao izaći s Vespom. Bila je to, kaže, ideja Krešimira Dolenčića. Do tada nije imao pretjeranog iskustva s motociklima pa se danima vozio po Opatiji da barem malo pohvata konce...

- Istina, dobio sam na nekoliko dana Vespu da vježbam od hotela do ljetne pozornice u Opatiji, gdje je bila Dora pod šatorom, he, he, he. Ali uz sve to, morao sam po uskoj građevinskoj dasci prevesti Danielu i sebe na pozornicu te napraviti krug ispred orkestra. Uz sve to, govorili smo i uvodni tekst. Orkestar svira, totalno nadrealno, he, he, he... Daniela me tako čvrsto držala da sam mislio 'ode odijelo', ali ajde, sve je dobro završilo - prepričava Duško.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Kao iz topa rekao je koja je najveća neugodnost s Dore. Iako nije direktno vezana uz njega.

- Uf, bilo je to 2002. godine na Velesajmu u Zagrebu. Zbog kompjuterske pogreške pomiješali su se rezultati samo jednoga žirija, čini mi se riječkoga. Sve je na kraju dobro završilo, ali te dvije minute, dok nas je javna bilježnica ispravljala, bile su vječnost. Tako vam je to u živom programu.

O tulumima s Dore priča se i danas. Onima u Opatiji. Išlo se često "kod Makedonca". Starije kolege prepričavaju kako bi, primjerice, tekstopisac i skladatelj Nenad Ninčević pozvao njih 20 na večeru, a došlo bi ih 80. Stajale su te večere i do 6000 tadašnjih njemačkih maraka. Ninčević, Lilić... rekli bi gazdi do kojeg iznosa može ići, a gazda bi ih u jedan ili dva ujutro zvao i rekao: "Prešli smo budžet". Na svoj način je to opisao Ćurlić...

- Ujutro voće za doručak, pa trčanje s osobnim trenerom, masaža, meditacija, wellness i zdrav popodnevni san. Potom lagana večera i u krevet, ha, ha, ha... Ma bila su to odlična druženja i puno pjesme, onako za dušu, puno novih poznanstava i nekih dobrih stvari koje ti griju sjećanja na mjesta i ljude. Valjda ta trema zbliži ljude. Pogotovo se to dogodi kad je Dora u Opatiji - slikovito je opisao voditelj.

Oborila me s 'Čarobnim jutrom'

Problem mu je, priznaje, izdvojiti neku godina u smislu kvalitete pjesama...

- Teško mi je to izdvojiti, ali meni je nekako bilo super kad imaš orkestar i žive glazbenike na sceni. Nekako to daje neku drugu sliku. Ali ok, i na Eurosongu se na matricu pjeva pa onda je i ovo razumljivo - rekao je Čurlić.

Trema je i dalje uz njega. Iako je "prekaljen" u vođenju Dore, a tu su još velike emisije i projekti kao što su "Porin", pa "Nedjeljno poslijepodne", kviz "Upitnik", "Ples sa zvijezdama", "Zvijezde pjevaju", "Maestro", glazbeni show "A strana", Splitski festival...

- Naravno da imam tremu. Da je nemam, mislim da bih se osjećao na pola. Trema daje onaj dobar dodatak koji nosi odgovornost kad radiš ovako veliki produkcijski posao. Ako nešto zezneš, nisi samo svoj posao zeznuo, nego i puno drugih ljudi, a to nije ok. Pripreme su do posljednje generalne probe, tako da traju i bruse se detalji - priča nam Ćurlić.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Zna i koju će Doru najviše pamtiti...

- Pa vjerojatno je to prva Dora koju sam vodio s Bojanom Gregorić Vejzović. Znate, dugo sam čekao svoju prvu priliku i onda kad je dobiješ, nekako je zauvijek zapamtiš - iskreno će Duško.

Puno teže pitanje bilo mu je koji je izvođač na njega ostavio najveći utisak.

- Uuuu, bilo ih je. Ali, evo, ovako na prvu Nina Badrić i 'Čarobno jutro'. Kakva interpretacija i emocija koju si mogao osjetiti u zraku. Onda naši pankeri Kawasaki 3p i 'Antonija', puno prije nego što su takvi žestoki zvukovi došli na pozornicu Eurosonga. Ma, bilo je sjajnih nastupa i pjesama koje su ostale do danas, više nego promašaja, he, he, he, he - rekao je Ćurlić.

Ako pobijedimo na Euroviziji, a ne bi nam bilo prvi put (grupa Riva je s pjesmom "Rock me" pobijedila 1989. godine), Eurosong bi opet bio u Zagrebu. Voditelj bi, vjerojatno, bio Duško.

- To nitko ne može jamčiti niti bi bilo fer da se sam proglasim voditeljem. A da bih htio, s Barbarom, biti jedan od domaćina, definitivno bih. No da se to dogodi, puno je faktora koji bi utjecali na odluku o voditeljima. Za početak, trebalo bi pobijediti na Eurosongu. Ma sitnica - našalio se Ćurlić.

Foto: Privatni album

Mirka Fodora (61) ove je godine zaobišla voditeljska uloga. Ni on ne zna na koliko njih je radio.

- Zezamo se Duško i ja tko vodi. Znam samo da je dvoznamenkasti broj, mislim da se vrti negdje oko 18 Dora - rekao nam je Fodor pa nastavio:

- A prva mi je bila prva, još se zvala Crovizija (1992. godine, nap. a.). Najviše pamtim da se uvijek puno radilo, to je ipak jedan ozbiljan posao, veliki tim ljudi.

I Fodor ističe druženja koja su bila tijekom natjecanja.

Foto: DAVOR PUKLAVEC/HISTORY I/C

- Kad se dobro odradi posao, onda su bile i dobre zabave. Znam da smo mi imali i kladionicu, u kojoj uglavnom nismo pogodili. Bila je to samo zafrkancija. Ali ta druženja i priče ostaju u sjećanju. Neke od kolega nisi vidio i po godinu dana, a onda ste bili zajedno na Dori. Mi s HRT-a uvijek smo našli neki kutak i 'pretresali' priče. U Opatiji je to bila Julka - rekao je Fodor.

Želio je istaknuti Opatiju.

Nije isto bez Opatije

- To je idealno mjesto za takvo natjecanje. Hotel Kvarner je nudio glamur koji je potreban, neki je poseban štih u Opatiji, kao Sanremo - dodao je Fodor.

Foto: DAVOR PUKLAVEC/HISTORY I/C

Ove godine očekuje nas novi format na Dori. Dvije polufinalne večeri, s po 12 izvođača, bit će 22. i 23. veljače, a finale, u koje će uči najboljih 16, bit će u nedjelju, 25. veljače. O najboljima u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji televotingom (SMS i pozivi), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta 2024.: Italija, Njemačka, Ukrajina i Island.

Uz Duška Čurlića, voditeljice će biti Maja Ciglenečki i Anja Cerar.