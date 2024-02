James Night za 24sata: 'Ja sam crna ovca u obitelji, ali me jako podržavaju! Duet bih sa Seve'

Pjesma je izašla iz mene u roku od 20 minuta, a potaknula me priča jedne cure, priča nam James Night, pravoga imena Leonardo Šajn, koji će na ovogodišnjoj Dori izvesti pjesmu 'Nebo plače'. Talentirani Vinkovčanin priznaje da su probe za nastup u punom jeku i da je sretan što će napokon stati na pozornicu Dore, do koje već godinama pokušava doći.

- Znate za moje posljednje dvije prijave, ali na Doru pokušavam doći već godinama. Ni prošle godine nisam prošao, ali nisam jedan od onih gorkih gubitnika. Rekao sam sebi 'dobro, idemo probati opet'. Vjerujem da su ovoga puta i moje društvene mreže imale utjecaj - priznaje nam James, a otkrio nam je i kako je nastalo njegovo umjetničko ime.

- James sam dodao jer to znači onaj koji parti, a Night jer volim noć, tako da sam 'onaj koji prati noć'. Prije sam bio Leo Night, ali to Leo mi je zvučalo kao neki lik iz crtića, neki lav. A sad kažem, Jozo Noć (haha) - kroz šalu će glazbenik.

Foto: Jakov Kastelanac

Pjesma nastala nakon noćnog izlaska

Pjesma 'Nebo plače' na YouTubeu broji više od 235.000 pregleda, a nalazi se i u TOP 10 najslušanijih pjesama na ljestvici Deezer Hrvatska.

- Pjesma govori o osobi koja se preko dana skriva od svega što je čini drugačijom, svega što je sudi i zato živi preko noći. Mislim da bi lijep zaključak bio da postoji snaga u tome da živimo svoju istinu i to je najljepša stvar koju možemo napraviti - priča nam James o pjesmi i otkriva pozadinu te priče.

- Nastala je nakon jednog izlaska, u tri sata ujutro. Upoznao sam jednu curu koja se borila sa sobom, nije znala tko je, koja je njezina svrha na svijetu... Ja sam joj napisao jednu porukicu kad smo se rastajali i to mi je poslužilo kao podloga za pjesmu. Kada sam došao doma, pjesma je izašla iz mene u roku od 20 minuta. Nije pisana za Doru, ali mislim da sam je iskoristio u dobro vrijeme - kaže nam James i dodaje da prva verzija pjesme nije napisana na hrvatskom jeziku.

Foto: Jakov Kastelanac

- Prvotno je bila na engleskom, ali sam se odlučio prevesti je na hrvatski. Kada sam je pustio diskografima, prijateljima, obitelji, svi su mi rekli da probam s hrvatskom verzijom. I evo, poslušao sam ih. Ipak će se, vjerujem, većina ljudi s ovih prostora prije povezati s tekstom na hrvatskom - nada se James.

'Pripremam pop nastup'

Mladi glazbenik svakodnevno se priprema za nadolazeći nastup i vjeruje da će se publici svidjeti.

- Pripremamo konkretan pop nastup. Hoće li se to ljudima svidjeti, ne znam. Dolazimo spremni i opušteni, želimo da se svi zabave i da prenesemo energiju pjesme - govori nam, a priznaje da mu se sviđaju i pjesme protukandidata.

- Trenutno mi je u glavi refren pjesme 'Dijamanti' i nju vjerojatno nikad u životu neću uspjeti otpjevati jer ide jako visoko. 'Rim, tim, tagi, dim' mi je isto bila jako zarazna, a dobri su mi i Splittersi. Želim naučiti sve tekstove tako da mogu pjevati s njima dok budu imali svoje nastupe - iskreno će James.

Snima covere domaćih hitova na engleskom

Osim što je sve uspješniji na glazbenoj sceni, James je popularan na društvenim mrežama. Samo na TikToku ima više od 32.000 pratitelja. Virtualni su njegovi videozapisi u kojima obrađuje domaće hitove tako da ih otpjeva na engleskom jeziku.

- Prvo sam snimio 'Suze biserne' od Magazina. Objavio sam video preko dana, a već navečer je bio viralan i vidio ga je Tonči Huljić. Ljudima se jako svidjelo, a i mislim da je izvođačima koji godinama izvode iste pjesme zanimljivo čuti neke nove verzije - priča nam James i dodaje da mu pratitelji svakodnevno šalju želje za buduće obrade.

- Inbox mi je pretrpan, onda ja malo biram, gledam što bih ja volio i koje pjesme već znam. Ako je neka baš tražena, a ne znam je, nije mi problem naučiti. Volim klasike, od Magazina do Zdravka Čolića pa i novije pjesme koje su trenutno u trendu. Balansiram između toga. Razmijenim par riječi, emotikona, jako mi je lijepo kada dobijem njihovu podršku - kaže nam glazbenik, a prisjetio se i svoje prve autorske pjesme koju je napisao.

- Joj, imao sam šest godina i zvala se 'Moj tata'. Ne sjećam se baš teksta, ali negdje u tavanu vjerojatno postoji papir. Onda sam nastavio pisati pjesme na ringtoneovima Sony Ericssona. Tad sam mislio 'ajme, predobro' (haha) - kroz smijeh će James.

Odrastao uz MTV

Vinkovčanin nam govori da su mu djetinjstvo obilježile strane rock i pop zvijezde.

- U kući smo odrasli na starom rocku, a sestra i ja smo pratili i MTV. Tako da smo s jedne strane znali AC/DC, a s druge Michaela Jacksona, Britney Spears, Madonnu. Nikad neću zaboraviti kad sam prvi put gledao video Jacksona na Super Bowlu. Taj nastup je trebao trajati 12-13 minuta, a prve dvije minute je bilo da on stoji i svi mu plješću. Tad sam shvatio da biti zvijezda nešto znači i da je intrigantno - prisjeća se James i dodaje da mu cijela obitelj uživa u glazbi.

Foto: PROMO

- S mamine strane ima par ljudi koji sviraju harmoniku i gitaru. Ali nitko se nije baš bavio glazbom. Mama je jako poetična, piše poeziju i prozu, a tata, inače građevinar, je dosta vizualan pa voli crtati. Tako da sam ja 'crna ovca' po pitanju glazbe u obitelji, ali sam toliko sretan što imam veliku i sretnu obitelj koja me podržava - iskreno će glazbenik.

Voli pomagati drugima

Njegova obitelj je oduvijek njegovala humanitaran karakter, a James se rado odazove na brojne akcije te i sam pomaže obiteljima u Vinkovcima.

- To je temeljni dio mene i moga života, da pomognem onima koji nemaju ili ne mogu. Vjerujem da je to došlo iz kuće jer su moji roditelji dosta osviješteni. Već u osnovnoj školi sam uz pomoć profesora i Crvenog križa počeo pomagati. Dosta sam se bio fokusirao na sigurne kuće za žene jer su one najljepša bića na ovom svijetu, ali smatram da ih društvo nerijetko gleda kao sekundarna bića - priča nam glazbenik.

Priželjkuje suradnju s Vjekoslavom Huljić

U karijeri mu je najveći san da ostvari suradnju s producentom Maxom Martinom, a volio bi pisati stihove s Vjekoslavom Huljić.

- To bi me jako komplimentiralo kao čovjeka koji voli i poeziju. Njezini stihovi, recimo za stari Magazin, su prije svega poezija - govori nam James i dodaje da bi jednog dana volio ukrstiti glas za Severininim.

Foto: Jakov Kastelanac

- Već čujem da bi to dobro zvučalo, ali, kad bi došlo do toga, nagovorio bih ju da se vratimo njenim korijenima, malo rocka, malo 'Tvoja prva djevojka' - priznaje James i dodaje da prije toga ima puno svojih pjesama, a jedna od njih je 'Odraz' za koju se nada da će ubrzo ugledati svjetlo dana.

Dok ne ostvari željene suradnje, Vinkovčaninu ostaje izboriti pobjedu na Dori kako bi se plasirao na eurovizijsku pozornicu, a priznao nam je koje nastupa s ta dva natjecanja najviše pamti.

- Uvijek moram izdvojiti Vesnu Pisarović sa 'Sasvim sigurna'. Imao sam je priliku upoznati i tad sam je samo još više zavolio jer je jako simpatična, ljubazna i predobra. Drugi nastupi koje volim su nekome možda prošli kroz uho, a meni su dosta ostale u sjećanju. Kraljevi ulice su mi bili teatralni i smiješni. Claudija Beni sa 'Više nisam tvoja', to je bilo preklapanje hrvatske i zapada kada smo dobili malu dozu Britney Spears. Ponekad se sjetim pjesme 'Nema šanse šećeru' pa je pjevam cijeli dan po kući - ispričao nam je James i dodao da s Eurosonga najviše pamti klasike poput Ruslane i 'Wild dances' i Helene Paparizou s 'My Number One'.