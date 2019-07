Duško Ljuština: 'Rade i ja se razumijemo čim se pogledamo'

Najdugovječniji hrvatski kazališni direktor Duško Ljuština (70), koji je prošle godine preuzeo ulogu direktora Kazališta Ulysses, najavio je bogatu kazališno-glazbenu sezonu na Malom i Velikom Brijunu koja će trajati sve do kraja kolovoza. Punih 36 godina bio je ravnatelj Kerempuha.

Nakon što je prošle godine otišao u zasluženu mirovinu, preuzeo je ulogu direktora Ulyssesa koji plovi kazališnim brodom 19 godina.

Foto: Privatni album

- Kao što vidite, nije kraj mog direktorskog posla, prošle godine postao sam direktor jednog vrlo važnoga kazališta- Ulysses. Vezan sam uz njega točno 18 godina, a ranije sam radio kao glavni producent. Rade Šerbedžija, moj dugogodišnji prijatelj, zamolio me da preuzmem kormilo. Znamo se više od 40 godina i to je prijateljstvo neraskidivo. Rade me je 2001. na 2002. godinu molio da preuzmem produkcijski dio Ulyssesa. U početku sam se jako opirao jer sam bio direktor Kerempuha i zamjenik Pročelnika Ureda za kulturu u Zagrebu, ozbiljnije koketirao s politikom, pa sam mislio da se to ne može uskladiti. Rade je bio toliko uporan, a nas dvojica veliki prijatelji, pa sam jednostavno morao prihvatiti - prisjetio se Ljuština.

Foto: Privatni album

On je jedina osoba na svijetu koja velikoga glumca Šerbedžiju zove Rajko. Odao nam je i zašto je to tako.

- Rade mi je malo grubo, a mislim da je to neka vrsta tepanja. On mene zove Duškić. Kad smo jako daleko, svakodnevno se čujemo. Razumijemo se samo kad se pogledamo - kroz smijeh je kazao. Dodaje da ga s Radetom veže i sredina u kojoj su rođeni jer su obojica iz Like,a neraskidivo prijateljstvo nastavilo se i na Brijunima.

Foto: Privatni album

- Guramo mi taj brod već 19 godina i to je izuzetno teško i komplicirano. Ništa u novoj Hrvatskoj nije ovako u kulturnom smislu osnovano i naraslo kao ovo kazalište. Ove godine imamo 35 vrlo ozbiljnih programa, što je odlično. Pritom ne smijem zaboraviti odličnu suradnju i ljubaznost čelnih ljudi Nacionalnog parka Brijuni koji nam izlaze u susret - objašnjava nam.

Foto: Privatni album

